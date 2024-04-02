Старт полуфинала плей-офф КХЛ. Кто фаворит на выход в финал

Полуфинальные матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартуют со 2 апреля. Кого называют фаворитом нынешнего розыгрыша — в подборке «РБК Спорт»

Фото: Сергей Елагин / ТАСС

Полуфинальный матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартуют с 2 апреля. За Кубок Гагарина не смогут побороться чемпионы последних шести сезонов: ЦСКА (2019, 2022, 2023), «Ак Барс» (2018), которые проиграли в первом раунде плей-офф, а также СКА (2017) и «Авангард» (2021). Что говорят о фаворитах нынешнего розыгрыша— в подборке «РБК Спорт»

«Локомотив» — «Трактор»

Ярославский «Локомотив» вышел в плей-офф с третьего места регулярного чемпионата в Западной конференции, набрав 93-и очка. В первом раунде «Локомотив» выбил действующего чемпиона ЦСКА со счетом в серии 4-1, а затем вышел в полуфинал, обыграв омский «Авангард». Счет в серии до четырех побед - 4–3 в пользу «Локомотива».

Челябинский «Трактор» в регулярном чемпионате завершил сезон на шестом месте Востока с 80-ю очками. В первом раунде челябинский клуб выбил «Салават Юлаев» (4-2). В полуфинал «Трактор» вышел после победы над «Динамо», победив московский клуб всухую (4-0).

«Металлург» — «Автомобилист»

Магнитогорский «Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции и в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2). В 1/4 финала магнитогорский клуб выбил московский «Спартак»: счет в серии до четырех побед также 4–2.

«Автомобилист» в регулярном чемпионате набрал 82 очка и завершил сезона на пятом месте. В плей-офф екатеринбургский клуб совершил две сенсации: в первом раунде команда выбила казанский «Ак Барс» (4-1), а во втором - петербургский СКА с тем же счетом (4-1).

Впервые в истории КХЛ две команды с посевом «5–8» вышли в полуфинал Кубка Гагарина. Серия «Локомотив» — «Трактор» начнется 2 апреля в Ярославле, а «Металлург» сыграет с «Автомобилистом» 3 апреля в Магнитогорске.

Мнение экспертов

Алексей Терещенко, экс-игрок московского «Динамо», трехкратный чемпион мира по хоккею

«Я думаю, «Локомотив» фаворит. Мне нравится, как команда играет в атаке и обороне. «Трактор» тоже показал, что умеет терпеть, самоотверженно обороняться. Все четыре команды равны. «Автомобилист» вообще прошел серьезного соперника. Интересные пары, ждем классный хоккей. Нынешний розыгрыш довольно неожиданный. Но опять же, выигрывает команда, а не личности: команда во всем — в организации игры, в понимании, в функциональной части. Эти команды лучше подготовились и заслуженно вышли в полуфинал Кубка Гагарина», — сказал Терещенко «РБК Спорт».

Вячеслав Быков, бывший тренер сборной России по хоккею

«Очень рад за уральский хоккей и команды, которые вышли в плей-офф. Фаворитов в таких сериях очень сложно выделить. Те, кто пробились, уже претенденты на титул. «Магнитка» уже закоренелый боец в этих баталиях. «Автомобилист» в последние годы очень прилично прибавил: чувствуется рука Павла Дацюка, который много передает своего опыта и тренерский штаб работает достаточно эффективно. «Трактор» уже который раз хочет примерить корону и забрать ее. Буду очень переживать и болеть за моих земляков, надеюсь, что у них все получится. «Локомотив» очень серьезный претендент на завоевание Кубка Гагарина: это команда с хорошими традициями, которая одна из первых уделяла внимание развитию детской школы. Их молодежь, которая прошла это обучение, показывает результат», — заявил Быков «РБК Спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака»

«Мне нравится по игре «Трактор» и «Автомобилист». Игра покажет у кого больше шансов. У Челябинска хорошее нападение и оборона, вратарь у них приличный. «Локомотив» тоже они выиграли за счет голкипера. «Автомобилист» — сильная команда, которая прошла медные трубы. В принципе, команды все команды, которые остались в розыгрыше достойные. У них хороший подбору игроков», — сказал Кожевников «РБК Спорт».

Александр Зайцев, бывший арбитр международной категории

«Думаю, что «Локомотив» победит. Я считаю, что у них более сбалансированная команда. Они чуть не обожглись в серии с «Авангардом», поэтому к этой серии будут относиться совсем по-другому. «Трактор» стрельнул, но не думаю, что пройдут. В паре «Металлург» — «Автомобилист» сложно назвать фаворита. После того, что показал екатеринбургский клуб, очень серьезная команда оказалась. Все зависит от игры вратарей», — заявил Зайцев «РБК Спорт».

Сергей Коньков, двукратный обладатель Кубка Гагарина, экс-нападающий «Локомотива» и «Трактора»

«Отдам предпочтение «Локомотиву» — по причине того, что команда имеет прошлогодний негативный опыт. Она уже столько ошибалась, а опыт будет помогать в этой серии. Это про то, что не касается игровых причин. А по самой игре я вижу, что «Локомотив» является очень сбалансированной командой. Даже серия из семи матчей очень серьезно закалила команду, показала, что они могут играть дисциплинированно. Также опыт Игоря Никитина будет перевешивать чашу весов. Это не означает, что они выиграют 4-0. Серия однозначно будет упорная. Мне очень импонирует «Трактор» в этом году, но, по моему мнению, дальше пройдет «Локомотив», — цитирует Конькова «Чемпионат».