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Авербух снялся в новом сезоне «Папиных дочек»

Илья Авербух снялся в новом сезоне сериала «Папины дочки»
Серебряный призер Олимпийских игр и постановщик ледовых шоу рассказал, что сыграл там самого себя, а уговорила его сняться супруга Лиза Арзамасова, одна из главных героинь сериала
Лиза Арзамасова и Илья Авербух
Лиза Арзамасова и Илья Авербух (Фото: ctc.ru)

Серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду, хореограф, продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух снялся во втором сезоне сериала «Папины дочки. Новые». Об этом сообщается на сайте телеканала СТС.

Авербух сыграл там самого себя. По словам Авербуха, его уговорила сняться в сериале супруга, Лиза Арзамасова, которая играет там одну из главных ролей.

«В «Папиных дочках», так как я играл самого себя, а все остальное сделала Лиза, думаю, что справился. Но карьеру киноактера начинать не намерен», — рассказал Авербух.

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Кроме того, в камео в сериале также снялся известный блогер Влад А4. Новый сезон «Папиных дочек» стартует 15 апреля.

Арзамасова и Авербух поженились в декабре 2020 года. В августе 2021-го у них родился сын Лев.

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Теги
фигурное катание Илья Авербух
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