Дмитрий Губерниев снялся в сериале «Сергий против нечисти»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сыграл самого себя в новом сезоне сериала «Сергий против нечисти». Об этом РБК сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.
Премьера третьего сезона состоялась 1 февраля на KION, следующая серия выйдет 8 февраля.
Губерниев поделился впечатлениями от съемок. «Я немного изучал на своем дебютантском уровне систему Станиславского, пытался сыграть самого себя в предлагаемых обстоятельствах, как человека не самого приятного. Но, мне кажется, образ получился обаятельным, и я даже по здоровому обаянию тут соперничал с [Дмитрием] Хрусталевым», — рассказал Губерниев.
В главных ролях сериала снялись Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков и Ян Цапник.
По сюжету шоу в современной Москве начинают пропадать знаменитости и обычные люди. За всеми преступлениями стоит настоящая нечисть, и за расследования берутся уже знакомые по предыдущим сезонам герои — охотник за нечистью Сергий (Маякин) и капитан полиции Катя (Ильяшенко).
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