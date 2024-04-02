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Букмекер предсказал падение интереса к ЛЧ без показа на «Матч ТВ»

Дмитрий Сергеев из PARI предсказал падение интереса к ЛЧ без показа на «Матч ТВ»
Управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев заявил, что сейчас матчи Лиги чемпионов и так смотрят сильно хуже из-за отсутствия клубов из России, а в случае ухода с «Матч ТВ» интерес станет еще ниже
Трофей Лиги чемпионов
Трофей Лиги чемпионов (Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

Управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев считает, что интерес российских болельщиков к футбольной Лиге чемпионов упадает в случае прекращения трансляции матчей турнира на федеральном телеканале «Матч ТВ». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Накануне генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил РБК, что телеканал пока не договорился о трансляции футбольных еврокубков, в том числе Лиги чемпионов, в следующем сезоне.

Сергеев привел в пример уход трансляций матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Матч ТВ» на Okko (это произошло в 2019 году). «В целом, после ухода АПЛ в Okko мы увидели существенное падение интереса к АПЛ, не только в охватах, но и в объеме ставок на этот турнир», — написал Сергеев.

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Александр Тащин

По его словам, сейчас матчи Лиги чемпионов и так смотрят сильно хуже из-за отсутствия клубов из России. «А теперь главный клубный турнир Европы может стать еще менее интересным. Матчей с нового сезона ЛЧ станет больше, а вот средний объем ставок на матч турнира существенно упадет», — добавил Сергеев.

Телеграм-канал «Мутко против» писал, что «Матч ТВ», скорее всего, больше не будет транслировать Лигу чемпионов и эти права получит Okko. «Okko будет стараться максимально окупить затраты через контракт с букмекером. <...> C уверенностью могу сказать, что спонсорский контракт будет оцениваться где-то в 2+ млрд руб. В 2023 году по разным оценкам в медиа стоимость спонсорства ЛЧ на «Матч ТВ» составила около 1,5 млрд руб. против 1 млрд годом ранее», — написал Сергеев.

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