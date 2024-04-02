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Макдэвид установил рекорд по числу передач в сезоне НХЛ в XXI веке

Коннор Макдэвид установил рекорд по числу передач в сезоне НХЛ в XXI веке
Капитан «Эдмонтона» сделал 97-й результативный пас в сезоне, улучшив достижение Джо Торнтона. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки — 122 ассиста в сезоне 1990/91
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид (Фото: Jeff Le / USA TODAY Sports / Reuters)

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал голевую передачу в гостевом матче против «Сент-Луис Блюз», который закончился поражением его команды в овертайме со счетом 2:3.

На счету 27-летнего Макдэвида уже 97 ассистов в 71 матче в нынешнем сезоне. Это рекордный показатель в XXI веке. В сезоне 2005/06 96 голевых передач делал Джо Торонтон в составе «Сан-Хосе Шаркс».

До отметки 97 ассистов последний раз добирался форвард «Вашингтон Кэпиталз» Адам Оутс в сезоне 1992/93. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки — 122 передачи в сезоне 1990/91. В том же сезоне последний раз в НХЛ кто-то добирался до отметки 100 ассистов.

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Коннор Макдэвид

В нынешнем сезоне на счету Макдэвида 126 (29+97) очков. В списке лучших бомбардиров он уступает только россиянину Никите Кучерову («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Натану Маккиннону («Колорадо Эвеланш»), у которых по 127 очков. До конца сезона у «Эдмонтона» остается еще девять матчей.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид
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