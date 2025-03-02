Дегтярев назвал неоценимым вклад Сайтиева в развитие спорта
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев был не только одним из самых титулованных спортсменов, но и человеком с огромной внутренней силой, честью и преданностью своему делу. Об этом «Матч ТВ» заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
О смерти 49-летнего Сайтиева в воскресенье сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Министр отметил, что был лично знаком с Сайтиевым, они вместе работали в Госдуме VII созыва в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
«Его вклад в развитие спорта неоценим», — сказал Дегтярев и выразил соболезнования всем, кто знал Сайтиева.
Бывший главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев сказал ТАСС, что смерть Сайтиева — это «трагедия не только чеченского народа, но и всей остальной России, всего мирового борцовского сообщества».
«Он был капитаном команды долгие годы, обладал громадным авторитетом, это целая эпоха в российской спортивной борьбе», — добавил Тедеев.
Сайтиев победил на Играх в Атланте, Афинах и Пекине, по шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы.
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