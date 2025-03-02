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«Авангард» выиграл восьмой матч подряд, победив «Спартак»

«Авангард» выиграл восьмой матч подряд в КХЛ, победив «Спартак»
Омский клуб победил со счетом 5:1. У «Спартака» дебютную шайбу в КХЛ забросил Сергей Лукьянцев, у «Авангарда» 200-е очко в лиге набрал Наиль Якупов

Омский «Авангард» обыграл в Москве «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).

У «Спартака» дебютный гол в КХЛ на счету 20-летнего Сергея Лукьянцева (44-я минута). У «Авангарда» забивали Рид Буше (2), Михаил Гуляев (30), Алексей Соловьев (32), Константин Окулов (38) и Алекс Грант (52).

Буше набрал очки в четвертом матче подряд (4+1), его одноклубник Наиль Якупов сделал передачу и записал на свой счет 200-е очко в КХЛ.

«Авангард» одержал восьмую победу подряд, у «Спартака» второе поражение кряду.

Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф.

В параллельном матче «Сочи» без главного тренера Сергея Зубова проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:4.

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