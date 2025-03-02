Фигурист Савосин опроверг информацию о завершении карьеры
Российский фигурист Роман Савосин опроверг информацию о завершении карьеры в 25 лет. Об этом спортсмен сказал ТАСС.
Ранее в воскресенье «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что Савосин больше не будет соревноваться.
«Любопытную информацию прочитал о себе: оказывается, я карьеру завершаю. В ближайшее время это делать не планирую, планов у меня на спорт еще хватает», — сказал Савосин.
По словам фигуриста, в марте он примет участие в турнире шоу-программ «Русский вызов».
Информацию о продолжении карьеры Савосиным «РИА Новости» подтвердили тренер Алексей Четверухин и гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
Савосин в этом сезоне занял второе место на этапе Гран-при в Магнитогорске и стал десятым на чемпионате России. В 2019 году Савосин взял серебро на юниорском чемпионате мира.
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