Фигурист Савосин опроверг информацию о завершении карьеры в 25 лет

Ранее о решении фигуриста завершить карьеру сообщил «Матч ТВ». Савосин заявил, что у него «планов на спорт еще хватает»

Роман Савосин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский фигурист Роман Савосин опроверг информацию о завершении карьеры в 25 лет. Об этом спортсмен сказал ТАСС.

Ранее в воскресенье «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что Савосин больше не будет соревноваться.

«Любопытную информацию прочитал о себе: оказывается, я карьеру завершаю. В ближайшее время это делать не планирую, планов у меня на спорт еще хватает», — сказал Савосин.

По словам фигуриста, в марте он примет участие в турнире шоу-программ «Русский вызов».

Информацию о продолжении карьеры Савосиным «РИА Новости» подтвердили тренер Алексей Четверухин и гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

Савосин в этом сезоне занял второе место на этапе Гран-при в Магнитогорске и стал десятым на чемпионате России. В 2019 году Савосин взял серебро на юниорском чемпионате мира.