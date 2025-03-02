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Потерявший шансы на плей-офф клуб КХЛ временно остался без тренера

Тренер Зубов по семейным обстоятельствам временно покинул хоккейный клуб «Сочи»
В «Сочи» сообщили, что Сергей Зубов «должен быть рядом со своей семьей», его временно заменит Александр Титов. Клуб уже не сможет выйти в плей-офф, ближайшие пять матчей команда проведет на своем льду
Сергей Зубов
Сергей Зубов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Сочи» )

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов не будет руководить «Сочи» в ближайших домашних матчах по семейным обстоятельствам, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

«К большому сожалению, в нашей жизни случаются обстоятельства, когда человек должен быть рядом со своей семьей», — отметили в клубе.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Александр Титов.

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«Сочи» одержал 19 побед в 58 матчах, занимает последнее место в Западной конференции и уже потерял шансы на выход в плей-офф.

Ближайшие пять матчей сочинцы проведут над своем льду против «Локомотива», «Авангарда», «Металлурга», «Витязя» и «Куньлуня».

Зубов возглавлял «Сочи» в 2017–2019 годах и вернулся в клуб в 2024-м.

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