Потерявший шансы на плей-офф клуб КХЛ временно остался без тренера
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов не будет руководить «Сочи» в ближайших домашних матчах по семейным обстоятельствам, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
«К большому сожалению, в нашей жизни случаются обстоятельства, когда человек должен быть рядом со своей семьей», — отметили в клубе.
Исполняющим обязанности главного тренера будет Александр Титов.
«Сочи» одержал 19 побед в 58 матчах, занимает последнее место в Западной конференции и уже потерял шансы на выход в плей-офф.
Ближайшие пять матчей сочинцы проведут над своем льду против «Локомотива», «Авангарда», «Металлурга», «Витязя» и «Куньлуня».
Зубов возглавлял «Сочи» в 2017–2019 годах и вернулся в клуб в 2024-м.
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