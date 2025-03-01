СКА вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе «Динамо» над «Куньлунем»

Петербургский клуб стал седьмым участником первого раунда Кубка Гагарина из Западной конференции

Игроки СКА (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. Это стало известно после поражения китайского «Куньлуня» от московского «Динамо».

«Бело-голубые» победили 1 марта в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 6:3.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 60 матчах.

На Западе в плей-офф уже отобрались ярославский «Локомотив», московские «Динамо» и ЦСКА, череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо», на Востоке — челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

На последнюю путевку в первый раунд Кубка Гагарина на Западе претендуют нижегородское «Торпедо» и «Куньлунь», на две путевки на Востоке — владивостокский «Адмирал», новосибирская «Сибирь» и нижнекамский «Нефтехимик».

Остальные результаты дня:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1;

ЦСКА — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2