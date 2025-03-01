СКА вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе «Динамо» над «Куньлунем»
Петербургский СКА обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. Это стало известно после поражения китайского «Куньлуня» от московского «Динамо».
«Бело-голубые» победили 1 марта в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 6:3.
СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 60 матчах.
На Западе в плей-офф уже отобрались ярославский «Локомотив», московские «Динамо» и ЦСКА, череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо», на Востоке — челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».
На последнюю путевку в первый раунд Кубка Гагарина на Западе претендуют нижегородское «Торпедо» и «Куньлунь», на две путевки на Востоке — владивостокский «Адмирал», новосибирская «Сибирь» и нижнекамский «Нефтехимик».
Остальные результаты дня:
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1;
ЦСКА — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2
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