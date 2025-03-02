Большунов не удержал лидерство в смешанной эстафете на чемпионате России

Первая команда Татарстана с Большуновым в составе лидировала почти до самого финиша смешанной эстафеты, но на последних метрах Забалуев смог опередить лидера сборной на доли секунды

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Вторая сборная Татарстана по лыжным гонкам выиграла смешанную эстафету 4х5 км на чемпионате России в Казани.

Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова и Сергей Забалуев показали время 44 минуты 12,4 секунды.

Забалуев на финише опередил на 0,3 секунды трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который вместе с Дарьей Непряевой, Савелием Коростелевым и Натальей Терентьевой выступал за первую сборную Татарстана.

Бронзу взяла первая команда Тюменской области (Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова, Александр Терентьев) с отставанием от победителей в полсекунды.

Горбунова после финиша заявила в эфире «Матч ТВ», что посвящает победу своему мужу, лыжнику Ивану Горбунову, который получил тяжелую травму спины на сборах в армянском Цахкадзоре перед чемпионатом России.

«Ваня, эта победа для тебя, чтобы ты вернулся и мы с тобой вместе еще сбегали эстафету. Нам тебя очень не хватает», — сказала лыжница и не смогла сдержать слез.

Следующим стартом у лыжников в Казани будет спринт классическим стилем 4 марта.