Большунов не удержал лидерство в смешанной эстафете на чемпионате России
Вторая сборная Татарстана по лыжным гонкам выиграла смешанную эстафету 4х5 км на чемпионате России в Казани.
Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова и Сергей Забалуев показали время 44 минуты 12,4 секунды.
Забалуев на финише опередил на 0,3 секунды трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который вместе с Дарьей Непряевой, Савелием Коростелевым и Натальей Терентьевой выступал за первую сборную Татарстана.
Бронзу взяла первая команда Тюменской области (Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова, Александр Терентьев) с отставанием от победителей в полсекунды.
Горбунова после финиша заявила в эфире «Матч ТВ», что посвящает победу своему мужу, лыжнику Ивану Горбунову, который получил тяжелую травму спины на сборах в армянском Цахкадзоре перед чемпионатом России.
«Ваня, эта победа для тебя, чтобы ты вернулся и мы с тобой вместе еще сбегали эстафету. Нам тебя очень не хватает», — сказала лыжница и не смогла сдержать слез.
Следующим стартом у лыжников в Казани будет спринт классическим стилем 4 марта.
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