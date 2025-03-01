Лыжнице сделали предложение после финиша скиатлона на чемпионате России
Лыжнице Елизавете Еремеевой сделали предложение руки и сердца после финиша в скиатлоне на чемпионате России в Казани. Видео с этим моментом опубликовал телеграм-канала «На лыжи».
Предложение 21-летней спортсменке сделал Вячеслав Веденин-младший, президент Федерации лыжных гонок Москвы, технический делегат и судья FIS, сын двукратного чемпиона Олимпийских игр 1972 года в Саппоро.
Веденин встал перед лыжницей на колено и преподнес ей обручальное кольцо и букет роз. Еремеева сказала: «Да».
«Мы год знакомы, на соревнованиях познакомились, на соревнованиях и предложение сделать... Точно запомнится. Когда свадьба? Я уже забронировал дату, если честно. 5 мая 2025 года», — рассказал Веденин «РИА Новости».
Еремеева заняла в скиатлоне 31-е место.
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