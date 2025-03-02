Остановил Винисиуса. Главное о новичке «Динамо»

Парагвайский защитник Хуан Касерес в феврале перешел в «Динамо». В воскресенье, 2 марта, он проведет дебютный матч в составе команды. Главное о карьере новичка «Динамо» — в материале «РБК Спорт»

Хуан Касерес (Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»)

Московское «Динамо» 19 февраля объявило о переходе 24-летнего защитника сборной Парагвая Хуана Касереса из аргентинского «Лануса». Контракт рассчитан до декабря 2029 года.

Футболист дебютировал за сборную в 2023 году, а в 2024 году провел четыре матча в квалификации чемпионата мира, в том числе победный против команды Бразилии (1:0), где играл против Винисиуса Жуниора.

Касерес дебютирует в составе московского клуба 2 марта. Парагваец проведет первую игру за «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Динамо» после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, уступая четыре очка лидирующему «Краснодару».

Начало карьеры

Касерес начал карьеру в академии «Бока Хуниорс», в которую попал в возрасте восьми лет. Он выступал за команду с 2008 по 2016 год. После этого он стал играть в составе молодежного «Расинга».

В ноябре 2020 года Касерес дебютировал в аргентинской Примере в игре против «Арсенала» из Саранди. Дебютный гол в составе аргентинского клуба защитник забил 22 апреля 2021 года в матче Кубка Либертадорес против уругвайского «Рентистас». В октябре того же года Касерес достиг своей самой высокой стоимости на Transfermarkt в €1,4 млн.

Летом 2023 года Касерес на правах аренды перешел в «Ланус» за €600 тыс. Впервые он выступил за новую команду в матче против «Ривер Плейт». Дебютный гол за «Ланус» защитник забил в октябре в игре против «Тигре».

После окончания аренды «Ланус» выкупил контракт игрока в январе 2025 года за €1,92 млн. Всего на счету парагвайца 67 игр за «Ланус», в которых он забил один гол и отдал пять голевых передач.

Переход в «Динамо»

Хуан Касерес (Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»)

В феврале московское «Динамо» приобрело игрока у аргентинского «Лануса» за €3,4 млн. Парагвайский защитник клуба Фабиан Бальбуэна является другом и партнером Касереса по сборной.

Новичок «Динамо» назвал переход в московский клуб шагом вперед. «Мы отлично поговорили с Фаби, и у меня появилось большое желание приехать сюда. Для меня это большой шаг вперед. Он говорил, что тут отличная организация, что это лучший клуб страны, так что я очень хочу сыграть со своим другом. У нас отличное с ним взаимодействие — на поле он доверяет мне, а я ему», — рассказал Касерес пресс-службе клуба.

Касерес заявил, что «приехал в лучший клуб России». «Моя цель — вывести «Динамо» на самую вершину, выиграть много трофеев, так что будем над этим работать», — добавил он.

Игра в сборной

Касерес в 2022 году получил гражданство Парагвая, а в июне 2023 года дебютировал за сборную. Его первая игра за национальную команду состоялась в товарищеской встрече против сборной Никарагуа. Всего на счету Касереса семь игр за национальную команду.

Одной из лучших игр защитника в составе сборной стал матч с Бразилией в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года. Встреча прошла в сентябре 2024 года, тогда защитник играл на одном фланге против форварда «Реала» Винисиуса Жуниора. Касерес помог своей сборной одержать сухую победу со счетом 1:0.

Касерес не позволил Винисиусу совершить результативное действие. Главный тренер Парагвая Густаво Альфаро положительно оценил игру защитника в матче с Бразилией.

«У нас есть только один игрок, который имеет такую же скорость, как у Винисиуса Жуниора, — это Касерес. Конечно, все должны были помогать ему, не оставлять один на один с Винисиусом. Но самое важное, что Касерес справился», — сказал Альфаро на послематчевой пресс-конференции.