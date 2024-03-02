 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тренер «Спартака» покинул расположение команды перед главным матчем тура

Абаскаль отказался от просмотра матча «Спартака» с «Зенитом» со стадиона
«Спартак» 2 марта сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль из-за дисквалификации будет смотреть игру на базе клуба в Москве
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет следить за центральным матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» на базе московской команды, а не на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, об этом «Чемпионату» сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», — приводит «Чемпионат» слова Зеленова.

Абаскаль заявил, что трудности помогают Промесу играть лучше
Спорт
Квинси Промес

Главный матч недели чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 2 марта в 19:30 мск.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 7 декабря дисквалифицировал Абаскаля на три матча, один из них — условно за стычку с косовским полузащитником грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей.

Специалист уже пропустил игру последнего тура первого круга чемпионата с самарскими «Крыльями Советов» (3:0) 9 декабря.

«Спартак» после 18 туров набрал 30 очков и занимает пятое место в таблице. «Зенит» расположился на втором месте (36 очков), уступая лидирующему «Краснодару» два очка.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Теги
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА
Материалы по теме
Абаскаль заявил, что трудности помогают Промесу играть лучше
Спорт
Абаскаль объяснил, почему Промес остался в запасе на матч с «Кайратом»
Спорт
Агент назвал «почти нулевыми» шансы продлить контракт Джикии при Абаскале
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Глава Минздрава ФРГ призвал готовить систему здравоохранения к войне Политика, 17:39
Атакованный хуситами британский сухогруз затонул в Красном море Политика, 17:32
Тренер «Спартака» покинул расположение команды перед главным матчем тура Спорт, 17:00
Особенные квартиры: топ-7 популярных подборок жилья РБК и ПИК, 16:46
Производители шоколада начали сокращать долю какао из-за рекордных цен Бизнес, 16:34
Чернышенко назвал сроки запуска «Карты туриста» Экономика, 16:14
ЦСКА на последних минутах упустил победу в матче с «Оренбургом» Спорт, 16:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Шольц пообещал расследовать данные о планах атаки на Крымский мост Политика, 15:57
NYT заявила об «удивительно слабой» обороне ВСУ к западу от Авдеевки Политика, 15:46
Эксперты заявили о разрыве между обещанной и реальной поддержкой Украины Политика, 15:23
Алан Дзагоев получил должность в ЦСКА Спорт, 15:20
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 15:15
Украинский дрон атаковал следователей в Брянской области Политика, 15:04
Лавров заявил о готовности наладить межпарламентские связи со Словакией Политика, 15:03