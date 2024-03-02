Тренер «Спартака» покинул расположение команды перед главным матчем тура
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет следить за центральным матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» на базе московской команды, а не на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, об этом «Чемпионату» сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», — приводит «Чемпионат» слова Зеленова.
Главный матч недели чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 2 марта в 19:30 мск.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 7 декабря дисквалифицировал Абаскаля на три матча, один из них — условно за стычку с косовским полузащитником грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей.
Специалист уже пропустил игру последнего тура первого круга чемпионата с самарскими «Крыльями Советов» (3:0) 9 декабря.
«Спартак» после 18 туров набрал 30 очков и занимает пятое место в таблице. «Зенит» расположился на втором месте (36 очков), уступая лидирующему «Краснодару» два очка.
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