Алан Дзагоев получил должность в ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев будет работать в московском клубе в качестве селекционера, сообщила пресс‑служба «красно‑синих».
«Последние недели Алан Дзагоев проходил стажировку в спортивном блоке клуба. В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа», — говорится в сообщении ЦСКА.
33‑летний Дзагоев объявил 21 ноября объявил о завершении карьеры из-за многочисленных травм. В январе он прошел стажировку на втором тренировочном сборе «Крыльев Советов».
В ЦСКА Дзагоев выступал с 2008 по 2022 год, выиграв с командой три чемпионата России. В сборной России полузащитник провел 59 матчей и забил девять мячей. В ее составе он участвовал в Евро-2012, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.
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