«Реал» подписал контракт с 17-летним украинским голкипером
Украинский голкипер Илья Волошин подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщило в соцсети Х агентство RGFootball, которое представляет интересы 17-летнего футболиста.
Соглашение Волошина рассчитано до 2026 года.
В сентябре 2023 года Волошин, рост которого составляет 2,02 м, выступал за испанский клуб «Райо Махадаонда» из третьего дивизиона.
Волошин является воспитанником «Днепра», играл за юниорскую сборную Украины.
В составе «Реала» с 2018 года выступает еще один украинский голкипер — Андрей Лунин. В нынешнем сезоне 24-летний вратарь сборной Украины провел за мадридский клуб 14 матчей, шесть раз сыграв на ноль.
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