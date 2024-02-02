«Реал» подписал контракт с 17-летним украинским голкипером

Футболист юношеской сборной Украины Илья Волошин ранее играл за испанский клуб «Райо Махадаонда». В составе «Реала» уже выступает еще один украинский вратарь — Андрей Лунин

Илья Волошин (Фото: RGFootball)

Украинский голкипер Илья Волошин подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщило в соцсети Х агентство RGFootball, которое представляет интересы 17-летнего футболиста.

Соглашение Волошина рассчитано до 2026 года.

В сентябре 2023 года Волошин, рост которого составляет 2,02 м, выступал за испанский клуб «Райо Махадаонда» из третьего дивизиона.

Волошин является воспитанником «Днепра», играл за юниорскую сборную Украины.

В составе «Реала» с 2018 года выступает еще один украинский голкипер — Андрей Лунин. В нынешнем сезоне 24-летний вратарь сборной Украины провел за мадридский клуб 14 матчей, шесть раз сыграв на ноль.