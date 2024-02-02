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В CAS сообщили, когда опубликуют полное решение по делу Валиевой

CAS собрался опубликовать полное решение по делу Валиевой на следующей неделе
В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что полное решение по допинговому делу российской фигуристки может быть опубликовано до конца следующей недели, если стороны согласятся
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой до конца следующей недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе CAS.

«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными», — сообщили в CAS.

По этой причине полное решение не было сразу опубликовано на сайте суда. «Рассмотрение займет несколько дней, но не исключено, что решение — либо отредактированное, либо полное может быть опубликовано к концу следующей недели», — добавили в CAS.

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Камила Валиева

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе было найдено запрещенное вещество триметазидин.

Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все ее результаты с этого момента (то есть со сдачи положительной пробы на чемпионате России) должны быть аннулированы.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева допинг CAS
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