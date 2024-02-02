В CAS сообщили, когда опубликуют полное решение по делу Валиевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой до конца следующей недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе CAS.
«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными», — сообщили в CAS.
По этой причине полное решение не было сразу опубликовано на сайте суда. «Рассмотрение займет несколько дней, но не исключено, что решение — либо отредактированное, либо полное может быть опубликовано к концу следующей недели», — добавили в CAS.
CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе было найдено запрещенное вещество триметазидин.
Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все ее результаты с этого момента (то есть со сдачи положительной пробы на чемпионате России) должны быть аннулированы.
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