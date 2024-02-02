Чемпион ОИ-1992 Хабибулин приступил к тренировкам с «Торпедо»

Олимпийский чемпион 1992 года Хабибулин приступил к тренировкам с «Торпедо»

Голкипер в конце декабря подписал профессиональный контракт с нижегородским клубом, где также работает тренером вратарей. В ближайшее время 51-летний вратарь может попасть в заявку и, возможно, сыграть в одном из матчей

Николай Хабибулин (Фото: ХК «Торпедо»)

Олимпийский чемпион 1992 года Николай Хабибулин приступил к активным тренировкам с «Торпедо». Нижегородский клуб КХЛ выложил в своем телеграм-канале фотографии с Хабибулиным во вратарской форме на занятиях команды.

«Николай Хабибулин. Номер 39. Вратарь», — говорится в сообщении.

Как сообщает Metaratings, в ближайшее время он может попасть в заявку и, возможно, сыграть в официальном матче.

Хабибулин, которому 13 января исполнился 51 год, в конце декабря подписал профессиональный контракт с «Торпедо», где также работает тренером вратарей.

Хабибулин является олимпийским чемпионом Альбервиля, обладателем Кубка Стэнли и рекордсменом по числу матчей в НХЛ среди российских вратарей. Карьеру он завершил в 2014 году.

«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 57 матчах. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф.