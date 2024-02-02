Чемпион ОИ-1992 Хабибулин приступил к тренировкам с «Торпедо»
Олимпийский чемпион 1992 года Николай Хабибулин приступил к активным тренировкам с «Торпедо». Нижегородский клуб КХЛ выложил в своем телеграм-канале фотографии с Хабибулиным во вратарской форме на занятиях команды.
«Николай Хабибулин. Номер 39. Вратарь», — говорится в сообщении.
Как сообщает Metaratings, в ближайшее время он может попасть в заявку и, возможно, сыграть в официальном матче.
Хабибулин, которому 13 января исполнился 51 год, в конце декабря подписал профессиональный контракт с «Торпедо», где также работает тренером вратарей.
Хабибулин является олимпийским чемпионом Альбервиля, обладателем Кубка Стэнли и рекордсменом по числу матчей в НХЛ среди российских вратарей. Карьеру он завершил в 2014 году.
«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 57 матчах. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф.
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