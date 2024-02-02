Лидер РПЛ продлил контракт с футболистом сборной России

Новое соглашение 21-летнего полузащитника Никиты Кривцова с «Краснодаром» будет действовать до 30 июня 2029 года

Никита Кривцов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

«Краснодар» подписал новый контракт с полузащитником Никитой Кривцовым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок действия предыдущего соглашения 21-летнего футболиста истекал 30 июня 2026 года, новый контракт завершится 30 июня 2029-го.

Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. На его счету 71 матч, 12 голов и четыре результативные передачи.

В нынешнем сезоне Кривцов провел 22 матча и забил два мяча. В ноябре 2023 года он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Кубы (8:0), где отметился голом.

«Краснодар» перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 турах.