Лидер РПЛ продлил контракт с футболистом сборной России
«Краснодар» подписал новый контракт с полузащитником Никитой Кривцовым. Об этом сообщается на сайте клуба.
Срок действия предыдущего соглашения 21-летнего футболиста истекал 30 июня 2026 года, новый контракт завершится 30 июня 2029-го.
Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. На его счету 71 матч, 12 голов и четыре результативные передачи.
В нынешнем сезоне Кривцов провел 22 матча и забил два мяча. В ноябре 2023 года он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Кубы (8:0), где отметился голом.
«Краснодар» перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 турах.
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