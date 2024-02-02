Экс-россиянка станет старейшей дебютанткой топ-100 рейтинга WTA
Австралийская теннисистка Арина Родионова благодаря успешному выступлению на турнире WTA в Хуахине (Таиланд) на следующей неделе впервые в своей карьере войдет в топ-100 мирового рейтинга. Как сообщает The Guardian, 34-летняя спортсменка станет самой возрастной теннисисткой, впервые вошедшей в сотню лучших игроков мира.
Родионова, которая сейчас занимает 101-е место в рейтинге WTA, в Хуахине вышла в четвертьфинал, где 2 февраля сыграет с китаянкой Чжу Линь.
В прошлом сезоне Родионова выиграла семь титулов на турнирах ITF (на ранг ниже WTA). При этом организаторы недавнего Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема», решили не давать ей wild card, в итоге она уступила в квалификации. При этом Родионова является первой ракеткой Австралии.
Уроженка Тамбова до 2014 года представляла Россию. На ее счету 15 титулов ITF в карьере, на турнирах «Большого шлема» теннисистка не выходила дальше второго круга. Более успешно Родионова выступала в парном разряде, где на ее счету есть один титул WTA, четвертьфинал Australian Open (2016), также теннисистка поднималась до 41-й строчки мирового рейтинга.
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