Камила Валиева приняла участие в трэвел-шоу

Выпуск шоу «Маршрут на двоих» с участием фигуристки выйдет 15 февраля. Задача героев выпуска состоит в том, чтобы находить места с фотографий, сделанных 20 лет назад

Камила Валиева (Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press)

Российская фигуристка Камила Валиева стала участницей трэвел-шоу «Маршрут на двоих». Как сообщается в фан-группе спортсменки, выпуск выйдет 15 февраля.

В этом шоу Валиева отправится исследовать незнакомые туристу места в Туле. «Маршрут на двоих» выходит в соцсети «ВКонтакте».

«Это захватывающее квест-шоу, в котором блогер и его самый преданный подписчик объединяют усилия, разгадывая загадки в увлекательном путешествии по современным городам России. Главная задача состоит в том, чтобы находить локации с фотографий 20 летней давности», — говорится в описании шоу.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все ее результаты с этого момента (то есть со сдачи положительной пробы на чемпионате России) должны быть аннулированы.

Сборная России получит бронзу вместо олимпийского золота в командном турнире фигуристов на Играх в Пекине, Валиева потеряла золото чемпионата Европы и две медали чемпионатов России.

31 января Валиева впервые после вердикта CAS появилась на публике — это случилось на матче КХЛ между ЦСКА и нижегородским «Торпедо».