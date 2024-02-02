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Камила Валиева приняла участие в трэвел-шоу

Камила Валиева в рамках трэвел-шоу «Маршрут на двоих» посетила Тулу
Выпуск шоу «Маршрут на двоих» с участием фигуристки выйдет 15 февраля. Задача героев выпуска состоит в том, чтобы находить места с фотографий, сделанных 20 лет назад
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press)

Российская фигуристка Камила Валиева стала участницей трэвел-шоу «Маршрут на двоих». Как сообщается в фан-группе спортсменки, выпуск выйдет 15 февраля.

В этом шоу Валиева отправится исследовать незнакомые туристу места в Туле. «Маршрут на двоих» выходит в соцсети «ВКонтакте».

«Это захватывающее квест-шоу, в котором блогер и его самый преданный подписчик объединяют усилия, разгадывая загадки в увлекательном путешествии по современным городам России. Главная задача состоит в том, чтобы находить локации с фотографий 20 летней давности», — говорится в описании шоу.

Валиева после вердикта CAS впервые появилась на публике на матче КХЛ
Спорт
Камила Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все ее результаты с этого момента (то есть со сдачи положительной пробы на чемпионате России) должны быть аннулированы.

Сборная России получит бронзу вместо олимпийского золота в командном турнире фигуристов на Играх в Пекине, Валиева потеряла золото чемпионата Европы и две медали чемпионатов России.

31 января Валиева впервые после вердикта CAS появилась на публике — это случилось на матче КХЛ между ЦСКА и нижегородским «Торпедо».

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Теги
фигурное катание Камила Валиева
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