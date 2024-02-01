Камила Валиева после вердикта CAS впервые появилась на публике на матче КХЛ

Валиева после вердикта CAS впервые появилась на публике на матче КХЛ

Певец Ян Осин опубликовал совместную фотографию с Камилой Валиевой и тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым и написал, что фигуристка болела за нижегородскую команду

Камила Валиева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигуристка Камила Валиева, которую 29 января дисквалифицировали за допинг и лишили олимпийского золота, спустя два дня посетила матч чемпионата КХЛ в Москве.

Фигуристка 31 января пришла на игру ЦСКА с нижегородским «Торпедо» (3:2).

Фото: Instagram Яна Осина (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После матча певец Ян Осин опубликовал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) фотографию с Валиевой, главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым и его помощником Михаилом Васильевым.

«Она поддерживала «Торпедо», мы все вместе поддержали ее в сложившейся ситуации», — написал Осин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в понедельник, 29 января, опубликовал решение по делу Валиевой. Коллегия арбитров не нашла причин уменьшать срок дисквалификации фигуристки за положительный тест на триметазидин, который она сдала на чемпионате России 2021 года перед Олимпиадой.

Сборная России получила бронзу вместо олимпийского золота в командном турнире фигуристов, Валиева потеряла золото чемпионата Европы и две медали чемпионатов России.

После решения CAS фигуристка опубликовала в соцсети видео своего выступления под песню со словами «Заглуши мою боль».