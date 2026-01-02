 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Мирра Андреева сыграет в паре с Александровой на турнире в Брисбене

Мирра Андреева выступит с Александровой в парном разряде турнира в Брисбене
Андреева в прошлом сезоне выступала в паре с Дианой Шнайдер, с которой они в том числе выиграли турнир в Брисбене. В этом году она выступит в Австралии в паре с Александровой
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева заявилась на парный разряд турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) с Екатериной Александровой. Призовой фонд турнира превышает $1,2 млн.

В матче первого круга Андреева и Александрова сыграют с Чжань Хаоцин и Цзян Синьюй (Тайвань/Китай).

Турнир пройдет с 4 по 11 января.

В прошлом сезоне Андреева играла в паре с Дианой Шнайдер. Они выиграли турниры в Брисбене и Майами («тысячник»), дошли до полуфинала Australian Open и Roland Garros, пробились на Итоговый турнир и были номинированы на награду лучшей паре WTA.

В 2024-м Андреева и Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде в Париже.

В последней версии одиночного разряда рейтинга WTA Андреева занимает девятое место, Александрова — десятое, Шнайдер — 21-е.

