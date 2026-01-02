Сборная США заявила на Игры почти весь состав с Турнира четырех наций
Сборная США по хоккею объявила состав на Олимпийские игры в Италии, 21 из 25 игроков участвовал в 2025 году в Турнире четырех наций, где американцы в финале уступили канадцам. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея США (USA Hockey).
В сборной США 23 игрока впервые сыграют на Олимпиаде. В 2022 году за команду в Пекине выступали только защитники Джейк Сэндерсон («Оттава Сенаторз») и Брок Фейбер («Миннесота Уайлд»).
Четверо из состава в прошлом году помогли сборной США победить на чемпионате мира — защитник Зак Веренски («Коламбус»), форварды Клейтон Келлер («Юта») и Тейдж Томпсон («Баффало»), а также вратарь Джереми Свейман («Бостон»).
Также в состав вошли:
• вратари — Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»);
• защитники — Куинн Хьюз («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Сет Джонс («Флорида»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейккоб Слэвин («Каролина»);
• форварды — Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Мэттью Ткачук («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Брок Нельсон («Колорадо»), Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Брэди Ткачук («Оттава»).
Сборная США на групповом этапе сыграет с Германией, Латвией и Данией.
Сборную России на Олимпиаду в Италии не допустили.
