 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Кальяри Милан 1 6,6 x 3,95 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Арсенал 1 6 x 4,7 2 1,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Эспаньол Барселона 1 5,4 x 4,7 2 1,52 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 2,5 x 3,5 2 2,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,6 x 4,6 2 4,7 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,45 x 4,8 2 6,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,65 x 56 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Олимпиада-2026⁠,
0

Сборная США заявила на Игры почти весь состав с Турнира четырех наций

Сборная США по хоккею заявила на Игры почти весь состав с Турнира четырех наций
Сюжет
Олимпиада-2026
В сборной США 23 из 25 хоккеистов впервые сыграют на Олимпиаде. Четыре игрока из объявленного состава — чемпионы мира 2025 года
Дилан Ларкин
Дилан Ларкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Сборная США по хоккею объявила состав на Олимпийские игры в Италии, 21 из 25 игроков участвовал в 2025 году в Турнире четырех наций, где американцы в финале уступили канадцам. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея США (USA Hockey).

В сборной США 23 игрока впервые сыграют на Олимпиаде. В 2022 году за команду в Пекине выступали только защитники Джейк Сэндерсон («Оттава Сенаторз») и Брок Фейбер («Миннесота Уайлд»).

Четверо из состава в прошлом году помогли сборной США победить на чемпионате мира — защитник Зак Веренски («Коламбус»), форварды Клейтон Келлер («Юта») и Тейдж Томпсон («Баффало»), а также вратарь Джереми Свейман («Бостон»).

Также в состав вошли:

• вратари — Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»);

• защитники — Куинн Хьюз («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Сет Джонс («Флорида»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейккоб Слэвин («Каролина»);

• форварды — Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Мэттью Ткачук («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Брок Нельсон («Колорадо»), Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Брэди Ткачук («Оттава»).

Сборная США на групповом этапе сыграет с Германией, Латвией и Данией.

Сборную России на Олимпиаду в Италии не допустили.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Олимпиада-2026
Материалы по теме
Игравший на Олимпиаде канадец вернулся в «Салават Юлаев»
Спорт
Ски-альпинист Филиппов заявил, что может выиграть медаль Олимпиады-2026
Спорт
МОК заявил, что мирное соглашение не повлияет на допуск россиян на Игры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
ФБР сообщило о предотвращении теракта в США в канун Нового года Политика, 22:32
В Чечне опровергли «новые сплетни» о госпитализации Кадырова Политика, 21:48
Как работают люди разных профессий в Новый год. Репортаж телеканала РБК Общество, 21:43
Зеленский подписал указы о назначении Буданова и Иващенко Политика, 21:36
Мирра Андреева сыграет в паре с Александровой на турнире в Брисбене Спорт, 21:34
Сборная США заявила на Игры почти весь состав с Турнира четырех наций Спорт, 21:17
Посольство России призвало граждан в Иране избегать протестов Общество, 21:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Президент Молдавии предоставила гражданство восьми россиянам Общество, 20:55
Как работает новая HR-модель для крупного бизнеса Тренды, 20:51
Российская рапиристка выиграла первое золото после возвращения флага Спорт, 20:48
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на вылет и посадку самолетов Общество, 20:42
Землетрясение на юге Мексики прервало пресс-конференцию президента. Видео Общество, 20:39
Главврач рассказал о состоянии детей после атаки на Херсонскую область Общество, 20:21
Федерация керлинга в январе подаст иск в CAS из-за отстранения россиян Спорт, 20:16