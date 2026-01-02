Сборная США по хоккею заявила на Игры почти весь состав с Турнира четырех наций

Сборная США заявила на Игры почти весь состав с Турнира четырех наций

В сборной США 23 из 25 хоккеистов впервые сыграют на Олимпиаде. Четыре игрока из объявленного состава — чемпионы мира 2025 года

Дилан Ларкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Сборная США по хоккею объявила состав на Олимпийские игры в Италии, 21 из 25 игроков участвовал в 2025 году в Турнире четырех наций, где американцы в финале уступили канадцам. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея США (USA Hockey).

В сборной США 23 игрока впервые сыграют на Олимпиаде. В 2022 году за команду в Пекине выступали только защитники Джейк Сэндерсон («Оттава Сенаторз») и Брок Фейбер («Миннесота Уайлд»).

Четверо из состава в прошлом году помогли сборной США победить на чемпионате мира — защитник Зак Веренски («Коламбус»), форварды Клейтон Келлер («Юта») и Тейдж Томпсон («Баффало»), а также вратарь Джереми Свейман («Бостон»).

Также в состав вошли: • вратари — Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»); • защитники — Куинн Хьюз («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Сет Джонс («Флорида»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейккоб Слэвин («Каролина»); • форварды — Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Мэттью Ткачук («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Брок Нельсон («Колорадо»), Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Брэди Ткачук («Оттава»).

Сборная США на групповом этапе сыграет с Германией, Латвией и Данией.

Сборную России на Олимпиаду в Италии не допустили.