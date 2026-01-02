Роднина призвала «не поднимать мыльную пену» из-за условий допуска МОК

Роднина: не надо «поднимать мыльную пену» из-за слов главы МОК о допуске россиян

Глава МОК Ковентри ранее сказала, что уже ничто не может смягчить условия допуска россиян на Игры в Италии. Роднина заявила, что таковы правила организации Олимпиады и дело не в отношении Ковентри к России

Ирина Роднина (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри о невозможности изменить условия допуска россиян на Игры в Италии в случае мирного соглашения по Украине связаны с временными рамками, а не с отношением к отечественным спортсменам, заявила Vseprosport трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Ранее Ковентри на вопрос о возможности полного допуска россиян сказала Corriere della Sera, что на данном этапе уже ничто не может изменить условия участия спортсменов.

«Если нужно изменить какие-то организационные правила по Олимпиаде, это нужно делать не менее чем за полгода до Игр. Когда МОК официально объявил, что российские спортсмены допущены на Олимпийские игры в Италии в нейтральном статусе, это значило, что МОК не поменяет это правило допуска», — сказала Роднина.

По ее словам, «это не вопрос отношения к России», а к Играм-2028 многое поменяется. «Поэтому не надо так реагировать на новое заявление Кирсти Ковентри и делать из мухи слона, поднимать мыльную пену», — добавила Роднина.

В Олимпиаде, которая стартует 6 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, россияне смогут выступить в нейтральном статусе и в индивидуальных видах, но только при условии прохождения отбора и проверки специальной комиссией.

В таких видах, как биатлон и керлинг, россиян вообще не допустили к олимпийской квалификации.