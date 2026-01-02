В Италии сообщили о смерти 16-летнего гольфиста в швейцарском баре

FIG сообщила о смерти 16-летнего итальянского гольфиста при пожаре в Швейцарии

Эмануэле Галеппини проживал в Дубае и был призером местных соревнований по гольфу. В новогоднюю ночь он отправился в бар Le Constellation в Кран-Монтане, где случился сильный пожар. Его семья еще ждет результаты ДНК-экспертизы

Эмануэле Галеппини (Фото: Пресс-служба Федерации гольфа Италии)

Федерация гольфа Италии сообщила о смерти 16-летнего спортсмена Эмануэле Галеппини. Как пишет Reuters, гольфист отдыхал на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана с семьей и в новогоднюю ночь отправился в бар Le Constellation, где произошел сильный пожар.

Как пишет La Gazetta dello Sport со ссылкой на LaPresse, телефон Галеппини обнаружили в морге среди тел погибших. Дядя спортсмена заявил изданию, что семья еще ждет результаты ДНК-экспертизы.

Гольфист пошел в бар с двумя друзьями, они были госпитализированы.

Галеппини проживал в Дубае и был призером местных соревнований.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что шесть итальянцев числятся пропавшими, а 13 находятся в больницах.

В новогоднюю ночь в баре Le Constellation в Кран-Монтане (Швейцария) произошел сильный пожар, его жертвами стали около 40 человек, 115 пострадали.