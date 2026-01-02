 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Лидс Юнайтед 1 7,5 x 1,09 2 34 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сандерленд Манчестер Сити 1 28 x 1,06 2 12,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Кальяри Милан 1 6,2 x 3,95 2 1,62 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Арсенал 1 6,1 x 4,8 2 1,47 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Эспаньол Барселона 1 5,5 x 4,8 2 1,52 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 2,5 x 3,5 2 2,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,6 x 4,6 2 4,7 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,45 x 4,8 2 6,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,65 x 56 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

В Италии сообщили о смерти 16-летнего гольфиста в швейцарском баре

FIG сообщила о смерти 16-летнего итальянского гольфиста при пожаре в Швейцарии
Эмануэле Галеппини проживал в Дубае и был призером местных соревнований по гольфу. В новогоднюю ночь он отправился в бар Le Constellation в Кран-Монтане, где случился сильный пожар. Его семья еще ждет результаты ДНК-экспертизы
Эмануэле Галеппини
Эмануэле Галеппини (Фото: Пресс-служба Федерации гольфа Италии)

Федерация гольфа Италии сообщила о смерти 16-летнего спортсмена Эмануэле Галеппини. Как пишет Reuters, гольфист отдыхал на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана с семьей и в новогоднюю ночь отправился в бар Le Constellation, где произошел сильный пожар.

Как пишет La Gazetta dello Sport со ссылкой на LaPresse, телефон Галеппини обнаружили в морге среди тел погибших. Дядя спортсмена заявил изданию, что семья еще ждет результаты ДНК-экспертизы.

Гольфист пошел в бар с двумя друзьями, они были госпитализированы.

Галеппини проживал в Дубае и был призером местных соревнований.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что шесть итальянцев числятся пропавшими, а 13 находятся в больницах.

В новогоднюю ночь в баре Le Constellation в Кран-Монтане (Швейцария) произошел сильный пожар, его жертвами стали около 40 человек, 115 пострадали.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Рената Утяева
гольф
Материалы по теме
Игрок «Меца» получил сильные ожоги во время пожара в баре в Швейцарии
Спорт
«Все стало красным»: очевидцы рассказали РБК о пожаре в баре в Швейцарии
Общество
Более 10 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
ООН призвала к расследованию атаки в Херсонской области Политика, 19:36
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 19:33
Число погибших при ударе ВСУ в Херсонской области выросло Политика, 19:24
Последствия ракетного удара ВСУ по центру Белгорода. Фото Политика, 19:21
Фьючерсы на криптовалюту: топ-8 стратегий для инвесторов Инвестиции, 19:14
В Италии сообщили о смерти 16-летнего гольфиста в швейцарском баре Спорт, 19:13
Гражданка России получила травмы при столкновении поездов у Мачу-Пикчу Общество, 19:06
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Чем известен новый глава офиса Зеленского Кирилл Буданов 18:55
Роднина призвала «не поднимать мыльную пену» из-за условий допуска МОК Спорт, 18:50
Эрдоган и Трамп обсудят Украину в телефонном разговоре Политика, 18:28
Зеленский назвал сменщика Буданова на посту главы военной разведки Политика, 18:16
Работа в промышленности: как выбрать компанию с лучшими условиями Тренды, 18:08
Медведев высказался о назначении Буданова на пост главы офиса Зеленского Политика, 17:57
Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Саратова Общество, 17:56