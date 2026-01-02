В Италии сообщили о смерти 16-летнего гольфиста в швейцарском баре
Федерация гольфа Италии сообщила о смерти 16-летнего спортсмена Эмануэле Галеппини. Как пишет Reuters, гольфист отдыхал на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана с семьей и в новогоднюю ночь отправился в бар Le Constellation, где произошел сильный пожар.
Как пишет La Gazetta dello Sport со ссылкой на LaPresse, телефон Галеппини обнаружили в морге среди тел погибших. Дядя спортсмена заявил изданию, что семья еще ждет результаты ДНК-экспертизы.
Гольфист пошел в бар с двумя друзьями, они были госпитализированы.
Галеппини проживал в Дубае и был призером местных соревнований.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что шесть итальянцев числятся пропавшими, а 13 находятся в больницах.
В новогоднюю ночь в баре Le Constellation в Кран-Монтане (Швейцария) произошел сильный пожар, его жертвами стали около 40 человек, 115 пострадали.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах