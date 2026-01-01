При взрыве в баре на курорте в Швейцарии погибли несколько человек

Взрыв прогремел во время празднования Нового года в баре Le Constellation, начался пожар, полиция подтвердила смерть по меньшей мере двух человек. Еще десятки посетителей получили серьезные травмы, пишет Blick

Video

В швейцарском городе Кран-Монтана (кантон Вале) в новогоднюю ночь произошел взрыв и пожар в баре, несколько человек погибли, десятки получили ранения, передают местные издания RTS и Blick.

Инцидент произошел в районе 01:30 по местному времени (03:30 мск) в двухэтажном баре Le Constellation во время празднования Нового года. Прозвучало один или несколько взрывов в подвале, после чего возник пожар. По одной из версий, к возгоранию могла привести пиротехника, используемая во время концерта, отмечает Blick.

Как сообщили в полиции, по меньшей мере два человека погибли. По данным издания, десятки получили серьезные травмы. Точное число пострадавших правоохранительные органы не уточняют, как и информацию о причине происшествия.

На месте работают экстренные службы, привлечены вертолеты, открыта горячая линия для родственников жертв и пострадавших. Полиция анонсировала пресс-конференцию на 10:00 (12:00 мск).

Источник RTS называет произошедшее «крупной катастрофой», потенциально сопоставимой по числу жертв с автобусной аварией в швейцарском городе Сиерре в 2012 году, тогда погибли 28 человек. Как указывает издание, бар Le Constellation вмещает до 400 человек.