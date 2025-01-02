Выступающий за Казахстан теннисист Бублик заявил о планах жить в России

Теннисист Бублик: после завершения карьеры буду жить в Петербурге, а не в Монако

Уроженец Гатчины Александр Бублик выступает за Казахстан, а живет в Монако. Теннисист заявил, что его всегда тянет в Санкт-Петербург и после ухода из спорта он переедет туда жить

Александр Бублик (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Теннисист Александр Бублик, сменивший в 2016 году спортивное гражданство с российского на казахстанское, заявил «Матч ТВ», что после завершения профессиональной карьеры вернется в Санкт-Петербург.

Бублику 27 лет, он родился в Гатчине (Ленинградская область). В последней версии рейтинга ATP он занимает 33-е место. За карьеру Бублик выиграл четыре турнира и доходил до финала «Ролан Гаррос» в парном разряде в 2021-м.

На вопрос о том, где он будет жить после ухода из тенниса, Бублик ответил: «Я буду жить в Петербурге с поправкой на катаклизмы, так скажем».

Бублик отметил, что он «русский человек, хоть и выступает за Казахстан». «Меня тянет сюда, в Петербург, к людям. Очень люблю наших людей, с душой к ним отношусь. Наверное, я никогда не смогу жить без этого города», — добавил теннисист.

Бублик назвал Монако, где он живет, удобным с точки зрения логистики и комфортным, но «жить жизнь» он там не собирается.