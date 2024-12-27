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Винисиус стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Церемония вручения премии прошла в Дубае. Лучшим клубом назван «Реал», Криштиану Роналду достались две награды, в том числе «лучшему бомбардиру всех времен»
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор (Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан игроком 2024 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения премии прошла в Дубае.

Всего в списке номинантов были 33 футболиста, в том числе Лионель Месси, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Родри, Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль.

Выступающий за саудовский «Ан-Наср» Роналду второй год подряд получил награду лучшему футболисту Ближнего Востока. Также 39-летнему португальцу достался приз «лучшему бомбардиру всех времен».

Победители других номинаций:

  • лучший молодой игрок — Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);
  • лучший тренер — Карло Анчелотти (Италия, «Реал»);
  • лучшая футболистка — Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»);
  • лучший полузащитник — Джуд Беллингем (Англия, «Реал»);
  • лучший нападающий — Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);
  • лучший клуб — «Реал»;
  • лучший женский клуб — «Барселона»;
  • специальные призы за карьеру в футболе — Алессандро Дель Пьеро (Италия), Рио Фердинанд (Англия), Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Неймар (Бразилия, «Аль-Хиляль»);
  • лучший президент клуба — Флорентино Перес («Реал»);
  • лучший спортивный директор — Пьеро Аузилио («Интер»).

Премия Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов, победители в различных номинациях определяются путем голосования болельщиков и жюри из футбольных тренеров и менеджеров.

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Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
Ламин Ямаль фото

Ламин Ямаль

спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
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