Винисиус стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Церемония вручения премии прошла в Дубае. Лучшим клубом назван «Реал», Криштиану Роналду достались две награды, в том числе «лучшему бомбардиру всех времен»

Винисиус Жуниор (Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан игроком 2024 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения премии прошла в Дубае.

Всего в списке номинантов были 33 футболиста, в том числе Лионель Месси, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Родри, Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль.

Выступающий за саудовский «Ан-Наср» Роналду второй год подряд получил награду лучшему футболисту Ближнего Востока. Также 39-летнему португальцу достался приз «лучшему бомбардиру всех времен».

Победители других номинаций:

лучший молодой игрок — Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);

лучший тренер — Карло Анчелотти (Италия, «Реал»);

лучшая футболистка — Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»);

лучший полузащитник — Джуд Беллингем (Англия, «Реал»);

лучший нападающий — Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);

лучший клуб — «Реал»;

лучший женский клуб — «Барселона»;

специальные призы за карьеру в футболе — Алессандро Дель Пьеро (Италия), Рио Фердинанд (Англия), Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Неймар (Бразилия, «Аль-Хиляль»);

лучший президент клуба — Флорентино Перес («Реал»);

лучший спортивный директор — Пьеро Аузилио («Интер»).

Премия Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов, победители в различных номинациях определяются путем голосования болельщиков и жюри из футбольных тренеров и менеджеров.