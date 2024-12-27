Винисиус стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан игроком 2024 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения премии прошла в Дубае.
Всего в списке номинантов были 33 футболиста, в том числе Лионель Месси, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Родри, Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль.
Выступающий за саудовский «Ан-Наср» Роналду второй год подряд получил награду лучшему футболисту Ближнего Востока. Также 39-летнему португальцу достался приз «лучшему бомбардиру всех времен».
Победители других номинаций:
- лучший молодой игрок — Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);
- лучший тренер — Карло Анчелотти (Италия, «Реал»);
- лучшая футболистка — Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»);
- лучший полузащитник — Джуд Беллингем (Англия, «Реал»);
- лучший нападающий — Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);
- лучший клуб — «Реал»;
- лучший женский клуб — «Барселона»;
- специальные призы за карьеру в футболе — Алессандро Дель Пьеро (Италия), Рио Фердинанд (Англия), Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Неймар (Бразилия, «Аль-Хиляль»);
- лучший президент клуба — Флорентино Перес («Реал»);
- лучший спортивный директор — Пьеро Аузилио («Интер»).
Премия Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов, победители в различных номинациях определяются путем голосования болельщиков и жюри из футбольных тренеров и менеджеров.
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