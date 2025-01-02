В Новой Зеландии умер 26-летний боец ММА

Тело Уилсона нашли 1 января в Гисборне, куда боец приехал на музыкальный фестиваль. В полиции заявили, что ничего подозрительного в обстоятельствах его смерти не было

Хакарая Уилсон (Фото: hakaraiawilson / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Новозеландский боец ММА Хакарая Уилсон неожиданно скончался в возрасте 26 лет утром 1 января, сообщает Te Ao News.

Спортсмен приехал в Гисборн (на востоке Северного острова) на музыкальный фестиваль.

В полиции заявили, что в его смерти не обнаружено подозрительных обстоятельств, причину смерти бойца не назвали.

Уилсон начал профессиональную карьеру в 2022 году, выиграл четыре из семи поединков, в основном в индонезийском промоушене Bali MMA.

Соболезнования в связи со смертью Уилсона выразили новозеландские бойцы UFC Исраэль Адесанья и Дэн Хукер.