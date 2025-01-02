В Новой Зеландии умер 26-летний боец ММА
Новозеландский боец ММА Хакарая Уилсон неожиданно скончался в возрасте 26 лет утром 1 января, сообщает Te Ao News.
Спортсмен приехал в Гисборн (на востоке Северного острова) на музыкальный фестиваль.
В полиции заявили, что в его смерти не обнаружено подозрительных обстоятельств, причину смерти бойца не назвали.
Уилсон начал профессиональную карьеру в 2022 году, выиграл четыре из семи поединков, в основном в индонезийском промоушене Bali MMA.
Соболезнования в связи со смертью Уилсона выразили новозеландские бойцы UFC Исраэль Адесанья и Дэн Хукер.
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