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Старейшая олимпийская чемпионка в мире умерла в возрасте 103 лет

Старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети умерла в возрасте 103 лет
Агнеш Келети выиграла десять медалей в гимнастике на Играх 1952 и 1956 годов. После Олимпиады в Мельбурне она осталась в Австралии, а потом переехала в Израиль и только в 2015-м вернулась на родину
Агнеш Келети
Агнеш Келети (Фото: Istvan Derencsenyi / Getty Images)

Пятикратная олимпийская чемпионка, венгерская гимнастка Агнеш Келети скончалась в четверг, 2 января, за неделю до своего 104-летия. Об этом сообщает Nemzeti Sport со ссылкой на представителя семьи бывшей спортсменки и тренера.

Келети (урожденная Клайн) начала заниматься гимнастикой в 1937 году, спустя два года попала в сборную. В 1940-м выиграла национальный чемпионат, но из-за своего еврейского происхождения после начала войны была вынуждена прекратить занятия спортом.

Келети пережила немецкую оккупацию, прячась с фальшивыми документами в деревне на юге Венгрии, ее отец и несколько членов семьи погибли в Освенциме.

После войны Келети выиграла 46 золотых медалей на национальном чемпионате (1947–1956 годы). На Олимпиаде-1948 не выступила из-за травмы. На Играх-1952 в Хельсинки стала чемпионкой в вольных упражнениях, а также взяла серебро и две бронзы. Спустя четыре года в Мельбурне Келети выиграла четыре золота (вольные, брусья, бревно и групповые упражнения) и два серебра.

Из-за Венгерского восстания 1956 года Келети после Олимпиады осталась в Австралии, а потом переехала в Израиль, где работала тренером. В 2015-м вернулась в Венгрию.

Помимо десяти олимпийских медалей, на счету Келети золото, серебро и бронза чемпионата мира 1954 года.

В 2002-м Келети включили в Международный зал славы гимнастики.

Келети в 2023 году стала старейшей олимпийской чемпионкой, 9 января ей исполнилось бы 104 года.

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Анна Сатдинова
спортивная гимнастика Венгрия
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