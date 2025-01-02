Старейшая олимпийская чемпионка в мире умерла в возрасте 103 лет
Пятикратная олимпийская чемпионка, венгерская гимнастка Агнеш Келети скончалась в четверг, 2 января, за неделю до своего 104-летия. Об этом сообщает Nemzeti Sport со ссылкой на представителя семьи бывшей спортсменки и тренера.
Келети (урожденная Клайн) начала заниматься гимнастикой в 1937 году, спустя два года попала в сборную. В 1940-м выиграла национальный чемпионат, но из-за своего еврейского происхождения после начала войны была вынуждена прекратить занятия спортом.
Келети пережила немецкую оккупацию, прячась с фальшивыми документами в деревне на юге Венгрии, ее отец и несколько членов семьи погибли в Освенциме.
После войны Келети выиграла 46 золотых медалей на национальном чемпионате (1947–1956 годы). На Олимпиаде-1948 не выступила из-за травмы. На Играх-1952 в Хельсинки стала чемпионкой в вольных упражнениях, а также взяла серебро и две бронзы. Спустя четыре года в Мельбурне Келети выиграла четыре золота (вольные, брусья, бревно и групповые упражнения) и два серебра.
Из-за Венгерского восстания 1956 года Келети после Олимпиады осталась в Австралии, а потом переехала в Израиль, где работала тренером. В 2015-м вернулась в Венгрию.
Помимо десяти олимпийских медалей, на счету Келети золото, серебро и бронза чемпионата мира 1954 года.
В 2002-м Келети включили в Международный зал славы гимнастики.
Келети в 2023 году стала старейшей олимпийской чемпионкой, 9 января ей исполнилось бы 104 года.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов