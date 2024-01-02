США разгромили Латвию со счетом 7:2 в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная США разгромила Латвию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Матч в Гетеборге завершился со счетом 7:2

Голкипер молодежной сборной Латвии Дейвс Роловс (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Молодежная сборная США вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею в шведском Гетеборге, крупно обыграв команду Латвии.

Встреча завершилась со счетом 7:2.

Ранее в полуфинал вышли команды Финляндии и Чехии. Последний полуфиналист определится в противостоянии сборных Швеции и Швейцарии позднее, во вторник.

Турнир завершится 5 января.

Сборная России не играла на молодежном первенстве с декабря 2021 года. Тогда турнир завершили досрочно из-за вспышки коронавируса, а на переигровку, которая прошла в августе, россиян не допустили из-за санкций международной федерации (IIHF).

Сборная России в последний раз выигрывала турнир в 2011 году — тогда команда Валерия Брагина в финале уступала канадцам 0:3, но смогла победить со счетом 5:3.