Сборная США разгромила Латвию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Молодежная сборная США вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею в шведском Гетеборге, крупно обыграв команду Латвии.
Встреча завершилась со счетом 7:2.
Ранее в полуфинал вышли команды Финляндии и Чехии. Последний полуфиналист определится в противостоянии сборных Швеции и Швейцарии позднее, во вторник.
Турнир завершится 5 января.
Сборная России не играла на молодежном первенстве с декабря 2021 года. Тогда турнир завершили досрочно из-за вспышки коронавируса, а на переигровку, которая прошла в августе, россиян не допустили из-за санкций международной федерации (IIHF).
Сборная России в последний раз выигрывала турнир в 2011 году — тогда команда Валерия Брагина в финале уступала канадцам 0:3, но смогла победить со счетом 5:3.
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