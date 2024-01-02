Сборная Финляндии стала первым полуфиналистом молодежного ЧМ по хоккею
Молодежная сборная Финляндии победила команду Словакии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в шведском Гетеборге.
Матч завершился со счетом 4:3 в овертайме. Победную шайбу забросил Ере Лассила.
Финны в последний раз выигрывали турнир в 2019 году. На прошлогоднем первенстве они проиграли в четвертьфинале шведам (2:3).
Сборная России пропустила турнир из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
В последний раз россияне выступали на молодежном чемпионате в декабре 2021 года. Тогда турнир завершился досрочно из-за пандемии, а на переигровку в августе 2022 года россиян не допустили.
Полуфиналы пройдут 4 января, матчи за золото и бронзу — 5 января.
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