Сборная Финляндии стала первым полуфиналистом молодежного ЧМ по хоккею

Финны победили словаков и первыми вышли в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Финская команда одержала волевую победу над словаками в овертайме — 4:3

Молодежная сборная Финляндии по хоккею (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Молодежная сборная Финляндии победила команду Словакии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в шведском Гетеборге.

Матч завершился со счетом 4:3 в овертайме. Победную шайбу забросил Ере Лассила.

Финны в последний раз выигрывали турнир в 2019 году. На прошлогоднем первенстве они проиграли в четвертьфинале шведам (2:3).

Сборная России пропустила турнир из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

В последний раз россияне выступали на молодежном чемпионате в декабре 2021 года. Тогда турнир завершился досрочно из-за пандемии, а на переигровку в августе 2022 года россиян не допустили.

Полуфиналы пройдут 4 января, матчи за золото и бронзу — 5 января.