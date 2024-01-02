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Сборная Финляндии стала первым полуфиналистом молодежного ЧМ по хоккею

Финны победили словаков и первыми вышли в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею
Финская команда одержала волевую победу над словаками в овертайме — 4:3
Молодежная сборная Финляндии по хоккею
Молодежная сборная Финляндии по хоккею (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Молодежная сборная Финляндии победила команду Словакии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в шведском Гетеборге.

Матч завершился со счетом 4:3 в овертайме. Победную шайбу забросил Ере Лассила.

Финны в последний раз выигрывали турнир в 2019 году. На прошлогоднем первенстве они проиграли в четвертьфинале шведам (2:3).

Финский хоккеист пропустит молодежный ЧМ из-за обвинений в изнасиловании
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Топи Рённи (слева)

Сборная России пропустила турнир из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

В последний раз россияне выступали на молодежном чемпионате в декабре 2021 года. Тогда турнир завершился досрочно из-за пандемии, а на переигровку в августе 2022 года россиян не допустили.

Полуфиналы пройдут 4 января, матчи за золото и бронзу — 5 января.

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Анна Сатдинова
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