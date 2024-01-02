Пропустивший почти год Надаль победил Тима на старте турнира в Брисбене

Пропустивший почти год Надаль одержал первую победу на турнире в Брисбене

В первом круге одиночного разряда испанец обыграл Доминика Тима (7:5, 6:1) и в следующем матче может встретиться с Асланом Карацевым

Рафаэль Надаль (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене, который стал для него первым после длительного восстановления от травмы бедра, полученной в январе 2023 года.

Надаль победил австрийца Доминика Тима (98-я ракетка мира) со счетом 7:5, 6:1.

Тим проиграл в квалификации, но получил право выступить в основной сетке турнира как лаки-лузер.

Надаль начал выступление в Брисбене 31 декабря с соревнований в парном разряде. В первом круге он в дуэте с Марком Лопесом проиграл австралийцам Максу Перселлу и Джордану Томпсону со счетом 4:6, 4:6.

Следующим соперником Надаля будет россиянин Аслан Карацев (35-й в мировом рейтинге) или получивший wild card австралиец Джейсон Кублер (102).

Надаль за карьеру выиграл 22 турнира «Большого шлема» (в том числе 14 раз «Ролан Гаррос»). В декабре бывшая первая ракетка мира допустил, что этот сезон будет для него последним в профессиональном теннисе.

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Призовой фонд турнира в Брисбене превышает $660 тыс.