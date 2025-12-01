Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» возглавил «Ротор»

Дмитрий Парфенов сменил Дениса Бояринцева во главе волгоградского клуба Первой лиги

Дмитрий Парфенов (Фото: Официальный сайт ФК «‎Ротор» )

Дмитрий Парфенов, которого в середине октября уволили из московского «Торпедо», стал новым главным тренером «Ротора», сообщила пресс-служба волгоградского клуба Первой лиги.

Контракт подписан на полтора года с возможностью продления.

Парфенов проработал в «Торпедо» два месяца.

«Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице после 21 тура, в последних трех матчах команда набрала одно очко.

В качестве футболиста Парфенов играл за московский «Спартак» и стал четырехкратным чемпионом России. Выступал в составе сборной Украины.

Тренерскую карьеру он начал в 2012 году, возглавив юношескую сборную России. Позже он тренировал «Текстильщик», «Урал», тульский «Арсенал», московскую «Родину», казахстанский «Актобе», а также выиграл с «Тосно» Кубок России.