Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» возглавил «Ротор»
Дмитрий Парфенов, которого в середине октября уволили из московского «Торпедо», стал новым главным тренером «Ротора», сообщила пресс-служба волгоградского клуба Первой лиги.
Контракт подписан на полтора года с возможностью продления.
Парфенов проработал в «Торпедо» два месяца.
«Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице после 21 тура, в последних трех матчах команда набрала одно очко.
В качестве футболиста Парфенов играл за московский «Спартак» и стал четырехкратным чемпионом России. Выступал в составе сборной Украины.
Тренерскую карьеру он начал в 2012 году, возглавив юношескую сборную России. Позже он тренировал «Текстильщик», «Урал», тульский «Арсенал», московскую «Родину», казахстанский «Актобе», а также выиграл с «Тосно» Кубок России.
