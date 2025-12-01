Роднина заступилась за Большунова, который нанес травму сопернику

Роднина: Большунова можно наказать, но не четвертовать за травму Бакурова

Роднина считает, что Большунов больше других ругает себя за инцидент с Бакуровым, которому нанес травму, и «четвертовать» его не стоит. Действия Большунова во вторник рассмотрит федерация

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лидера сборной России Александра Большунова можно «и понять, и осудить» за толчок соперника после гонки, из-за которого тот получил травму, заявила «РИА Новости» депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Большунов 29 ноября упал во время борьбы с Александром Бакуровым и не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России в Кировске. После гонки Большунов толкнул Бакурова на бортик, тот получил сильный ушиб ноги. Инцидент рассмотрит президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 2 декабря.

Роднина отметила, что не все спортсмены могут сдержать эмоции и они не могут быть идеальными.

«Я думаю, что ему и в сборной России что-то скажут, и тренер, да и сам он себе это говорит тысячу раз. Но добивать человека не стоит, его можно наказать, но не четвертовать», — сказала Роднина.

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заявила Vseprosport, что Большунов не должен был нападать на Бакурова.

«Я смотрела гонку. Бакуров не наступал Большунову на лыжи, ничего подобного не было. Да даже если бы наступил, что такого? Это рабочий момент во время гонки. Мне сколько раз наступали на лыжи, я же никого не убивала и не нападала после этого», — сказала Чепалова.

Сам Большунов ранее предположил, что его отстранят «гонок на пять» за этот инцидент.