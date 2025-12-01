Слуцкого номинировали на приз тренеру года в Китае
Возглавляющий «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий стал претендентом на приз лучшему тренеру года в китайской суперлиге, сообщила пресс-служба клуба в Weibo.
Гао Тяньи, Жуан Карлуш Тейшейра и Уилсон Манафа номинированы на приз лучшему игроку, а Лю Чэнъюй и Ян Хаоюй — на премию лучшему молодому игроку.
Слуцкий в этом году второй раз привел «Шанхай Шэньхуа» к победе в Суперкубке и серебряным наградам чемпионата Китая.
В июле Слуцкий продлил контракт до конца 2027 года.
Ранее тренер работал в клубах «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан», «Олимпия» и сборной России.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили