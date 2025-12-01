 Перейти к основному контенту
Слуцкого номинировали на приз тренеру года в Китае

Леонида Слуцкого номинировали на приз тренеру года в Китае
Слуцкий в этом году снова выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и стал вторым в суперлиге
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Kenta Harada / Getty Images)

Возглавляющий «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий стал претендентом на приз лучшему тренеру года в китайской суперлиге, сообщила пресс-служба клуба в Weibo.

Гао Тяньи, Жуан Карлуш Тейшейра и Уилсон Манафа номинированы на приз лучшему игроку, а Лю Чэнъюй и Ян Хаоюй — на премию лучшему молодому игроку.

Слуцкий в этом году второй раз привел «Шанхай Шэньхуа» к победе в Суперкубке и серебряным наградам чемпионата Китая.

В июле Слуцкий продлил контракт до конца 2027 года.

Ранее тренер работал в клубах «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан», «Олимпия» и сборной России.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

