Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко

Олег Запорожченко, подготовивший призера Олимпиады Ушакова и нескольких призеров чемпионатов мира, умер в возрасте 86 лет

Тренер сборной России по прыжкам на батуте Олег Запорожченко умер на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

Запорожченко — заслуженный тренер СССР и России, один из ведущих специалистов в области прыжков на батуте, внесший значимый вклад в развитие отечественного спорта, отметили в ФГР.

Запорожченко тренировал вице-чемпиона Олимпиады-2012 Дмитрия Ушакова, призеров чемпионата мира Ирину Кундиус и Никиту Федоренко и многих других.

ФГР выразила соболезнования в связи со смертью Запорожченко.