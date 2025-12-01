Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко
Тренер сборной России по прыжкам на батуте Олег Запорожченко умер на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).
Запорожченко — заслуженный тренер СССР и России, один из ведущих специалистов в области прыжков на батуте, внесший значимый вклад в развитие отечественного спорта, отметили в ФГР.
Запорожченко тренировал вице-чемпиона Олимпиады-2012 Дмитрия Ушакова, призеров чемпионата мира Ирину Кундиус и Никиту Федоренко и многих других.
ФГР выразила соболезнования в связи со смертью Запорожченко.
