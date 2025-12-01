 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бывший главный тренер «Кайрата» умер в 46 лет

Бывший главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер умер в 46 лет
Кирилл Кекер был тренером «Кайрата» в 2022–2024 годах, в этом году он возглавлял академию клуба и работал с юношеской сборной Казахстана
Кирилл Кекер
Кирилл Кекер (Фото: Официальный сайт ФК «‎Кайрат» )

Бывший главный тренер алма-атинского «Кайрата» Кирилл Кекер скоропостижно скончался в возрасте 46 лет, сообщается на сайте клуба.

Причины смерти не называются.

В клубе отметили, что Кекер более десяти лет был важнейшей частью системы «Кайрата», а его вклад в развитие академии и первой команды невозможно переоценить.

Кекер в 2022–2024 годах возглавлял основную команду «Кайрата», с этого года руководил академией клуба и работал с юношеской сборной Казахстана U-19.

«Кайрат» в этом году в пятый раз стал чемпионом Казахстана.

Анна Сатдинова
Кайрат
