Бывший главный тренер «Кайрата» умер в 46 лет
Бывший главный тренер алма-атинского «Кайрата» Кирилл Кекер скоропостижно скончался в возрасте 46 лет, сообщается на сайте клуба.
Причины смерти не называются.
В клубе отметили, что Кекер более десяти лет был важнейшей частью системы «Кайрата», а его вклад в развитие академии и первой команды невозможно переоценить.
Кекер в 2022–2024 годах возглавлял основную команду «Кайрата», с этого года руководил академией клуба и работал с юношеской сборной Казахстана U-19.
«Кайрат» в этом году в пятый раз стал чемпионом Казахстана.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили