Умер бывший футболист сборной СССР Владимир Мунтян
Бывший полузащитник сборной СССР по футболу Владимир Мунтян скончался 1 декабря на 80-м году жизни, сообщила пресс-служба киевского «Динамо».
Мунтян почти всю карьеру провел в киевском клубе, с которым семь раз выиграл чемпионат СССР и дважды — Кубок страны, а также стал победителем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА (1975 год).
В 1969 году Мунтяна признали лучшим футболистом СССР.
В сборной СССР Мунтян провел 49 матчей в 1968–1976 годах, на его счету семь голов.
Он выиграл с командой серебро чемпионата Европы 1972 года.
После окончания игровой карьеры Мунтян был тренером нескольких украинских клубов, сборной Гвинеи и молодежной сборной Украины, в российском чемпионате работал во владикавказской «Алании».
