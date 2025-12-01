Умер бывший футболист сборной СССР Владимир Мунтян

Мунтян умер в возрасте 79 лет. Он почти всю игровую карьеру провел в киевском «Динамо», с которым семь раз выиграл чемпионат СССР, а в 1975-м взял Суперкубок УЕФА. Со сборной СССР он стал серебряным призером ЧЕ-1972

Владимир Мунтян (Фото: Черничкин Михаил / Фотохроника ТАСС)

Бывший полузащитник сборной СССР по футболу Владимир Мунтян скончался 1 декабря на 80-м году жизни, сообщила пресс-служба киевского «Динамо».

Мунтян почти всю карьеру провел в киевском клубе, с которым семь раз выиграл чемпионат СССР и дважды — Кубок страны, а также стал победителем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА (1975 год).

В 1969 году Мунтяна признали лучшим футболистом СССР.

В сборной СССР Мунтян провел 49 матчей в 1968–1976 годах, на его счету семь голов.

Он выиграл с командой серебро чемпионата Европы 1972 года.

После окончания игровой карьеры Мунтян был тренером нескольких украинских клубов, сборной Гвинеи и молодежной сборной Украины, в российском чемпионате работал во владикавказской «Алании».