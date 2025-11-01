«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби КХЛ, забив на последней минуте

Победу «бело-голубым» принес Максим Мамин

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московское «Динамо» обыграло столичный ЦСКА со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Пыленков (четвертая минута), Никита Гусев (40) и Максим Мамин (60). У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (4) и Никита Нестеров (56).

Ранее в нынешнем сезоне у «Динамо» и ЦСКА счет в очных встречах был равный — 1:1 (2:6, 4:3 Б).

«Динамо» набрало 27 очков в 20 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 22 очками в 21 встрече расположился на восьмой строчке.

В следующем матче «Динамо» 4 ноября в гостях сыграет с петербургским СКА, ЦСКА днем ранее на выезде встретится с минским «Динамо».

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1;

«Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 3:4 ОТ;

«Северсталь» (Череповец) — «Шанхай Дрэгонс» — 3:6.