«Лада» прервала рекордную победную серию «Ак Барса» в КХЛ
Казанский «Ак Барс» проиграл тольяттинской «Ладе» со счетом 3:4 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Евгений Грошев (7-я минута), Иван Романов (34), Андрей Обидин (52) и Данила Дяденькин (65). У проигравших отличились Илья Сафонов (9) и Кирилл Семенов (21, 39).
У «Ак Барса» прервалась рекордная в истории клуба 11-матчевая победная серия. Тольяттинцы победили в Казани впервые за десять лет.
«Ак Барс» набрал 32 очка в 22 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Лада» с 14 очками расположилась на 10-й строчке на Западе.
В следующем матче «Ак Барс» 6 ноября в гостях сыграет с минским «Динамо», «Лада» в тот же день на выезде встретится с московским «Динамо».
