«Лада» прервала рекордную победную серию «Ак Барса» в КХЛ

Тольяттинский клуб прервал 11-матчевую победную серию «Ак Барса» и победил в Казани впервые за десять лет
Фото: телеграм-канал ХК «Лада»
Фото: телеграм-канал ХК «Лада»

Казанский «Ак Барс» проиграл тольяттинской «Ладе» со счетом 3:4 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Евгений Грошев (7-я минута), Иван Романов (34), Андрей Обидин (52) и Данила Дяденькин (65). У проигравших отличились Илья Сафонов (9) и Кирилл Семенов (21, 39).

У «Ак Барса» прервалась рекордная в истории клуба 11-матчевая победная серия. Тольяттинцы победили в Казани впервые за десять лет.

«Ак Барс» набрал 32 очка в 22 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Лада» с 14 очками расположилась на 10-й строчке на Западе.

В следующем матче «Ак Барс» 6 ноября в гостях сыграет с минским «Динамо», «Лада» в тот же день на выезде встретится с московским «Динамо».

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Лада
