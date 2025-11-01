Британского каноиста отстранили на два года за публикацию секс-видео

Британского каноиста Розенталса отстранили на два года за публикацию секс-видео

Куртс Адамс Розенталс, выступающий в гребном слаломе, опубликовал в соцсетях видео сексуального характера, за что был наказан Федерацией гребного спорта Великобритании

Куртс Адамс Розенталс (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Британский каноист Куртс Адамс Розенталс дисквалифицирован на два года за публикацию в социальных сетях откровенных видео со своим участием. Об этом сообщает Би-би-си.

Дисциплинарная комиссия Федерации гребного спорта Великобритании (Paddle UK) пришла к выводу, что Розенталс «нанес серьезный ущерб репутации» этого вида спорта, опубликовав в марте в своем публичном аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео, на котором он совершает сексуальный акт в самолете.

Помимо отстранения от всех соревнований и тренировок он также был исключен из программы World Class, финансируемой Минспорта страны и призванной помочь спортсменам принять участие в Олимпийских играх 2028 и 2032 годов.

23-летний Розенталс, выступающий в гребном слаломе, заявил, что считает наказание очень суровым и не сожалеет о видео. «Этого запрета никогда бы не было, если бы спортсмены получали достаточное финансирование, — сказал каноист. — И хотя я понимаю, что видео можно назвать безумным, оно не противозаконно и, конечно же, не должно быть причиной для дисквалификации спортсмена».

Розенталс рассказал, что получал от Paddle UK £16 тыс. в год, тогда как заработал более £100 тыс. с января по май этого года на своих видеороликах в OnlyFans.