Фанат «Реала» умер после незабитого Мбаппе пенальти в Эль-Класико

Израильский фанат Игаль Бродкин перенес сердечный приступ на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время матча против «Барселоны». Врачам не удалось спасти 50-летнего болельщика

Килиан Мбаппе (Фото: David Ramos / Getty Images)

Болельщик мадридского «Реала» Игаль Бродкин, который перенес сердечный приступ во время матча десятого тура чемпионата Испании с «Барселоной», скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщается на странице фан-клуба «Реала» в Израиле в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Матч, известный как Эль-Класико, состоялся 26 октября и завершился со счетом 2:1 в пользу «Реала». При этом форвард мадридского клуба Килиан Мбаппе не реализовал пенальти на 52-й минуте.

Во время игры на трибунах «Сантьяго Бернабеу» одному из фанатов стало плохо. Люди, находившиеся рядом, кричали судье, требуя остановить матч из-за инцидента, а вратарь хозяев Тибо Куртуа даже разговаривал позднее с рефери, который этого не заметил и игра продолжалась, отмечает OKDiario.

Этим фанатом оказался Бродкин, которого врачам спасти не удалось.

«Мой отец был фанатом «Реала» с 2009 года. Он передал свою любовь к клубу каждому из нас; вся наша семья — страстные мадридисты. За эти годы мой отец осуществил мечту: он несколько раз возил каждого из своих детей в Мадрид на матчи «Реала». Единственной мечтой, которая у него оставалась, было посетить Эль-Класико, и он полетел в Испанию с лучшим другом, который пригласил его на матч», — рассказал сын скончавшегося болельщика.

Шон Бродкин отметил, что его отец всегда переживал за команду, даже когда «Реал» вел со счетом 3:0 и до конца матча оставались считаные минуты. «Во втором тайме, вскоре после того, как Мбаппе не реализовал пенальти, отцу стало плохо. Весь стадион кричал, требуя остановки игры. Принесли дефибриллятор, тут же провели сердечно-легочную реанимацию и отвезли его в больницу в Мадриде, где констатировали смерть. Врач сказал, что он умер сразу после того, как потерял сознание», — добавил Шон Бродкин.