 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,6 x 3,45 2 2,05 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,12 x 3,1 2 3,85 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,6 x 4 2 5,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,63 x 4,3 2 5,25 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,4 x 3,7 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,95 x 3,4 2 2,4 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7 2 11,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,4 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,5 x 3,05 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,02 x 3,5 2 3,65 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Рома 1 2,15 x 3,1 2 3,75 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Фанат «Реала» умер после незабитого Мбаппе пенальти в Эль-Класико

Фанат «Реала» умер после незабитого Мбаппе пенальти в игре с «Барселоной»
Израильский фанат Игаль Бродкин перенес сердечный приступ на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время матча против «Барселоны». Врачам не удалось спасти 50-летнего болельщика
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: David Ramos / Getty Images)

Болельщик мадридского «Реала» Игаль Бродкин, который перенес сердечный приступ во время матча десятого тура чемпионата Испании с «Барселоной», скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщается на странице фан-клуба «Реала» в Израиле в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Матч, известный как Эль-Класико, состоялся 26 октября и завершился со счетом 2:1 в пользу «Реала». При этом форвард мадридского клуба Килиан Мбаппе не реализовал пенальти на 52-й минуте.

Во время игры на трибунах «Сантьяго Бернабеу» одному из фанатов стало плохо. Люди, находившиеся рядом, кричали судье, требуя остановить матч из-за инцидента, а вратарь хозяев Тибо Куртуа даже разговаривал позднее с рефери, который этого не заметил и игра продолжалась, отмечает OKDiario.

Этим фанатом оказался Бродкин, которого врачам спасти не удалось.

«Мой отец был фанатом «Реала» с 2009 года. Он передал свою любовь к клубу каждому из нас; вся наша семья — страстные мадридисты. За эти годы мой отец осуществил мечту: он несколько раз возил каждого из своих детей в Мадрид на матчи «Реала». Единственной мечтой, которая у него оставалась, было посетить Эль-Класико, и он полетел в Испанию с лучшим другом, который пригласил его на матч», — рассказал сын скончавшегося болельщика.

Шон Бродкин отметил, что его отец всегда переживал за команду, даже когда «Реал» вел со счетом 3:0 и до конца матча оставались считаные минуты. «Во втором тайме, вскоре после того, как Мбаппе не реализовал пенальти, отцу стало плохо. Весь стадион кричал, требуя остановки игры. Принесли дефибриллятор, тут же провели сердечно-легочную реанимацию и отвезли его в больницу в Мадриде, где констатировали смерть. Врач сказал, что он умер сразу после того, как потерял сознание», — добавил Шон Бродкин.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид Килиан Мбаппе ФК Барселона
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
Материалы по теме
«Реал» захотел компенсации от УЕФА по делу о Суперлиге
Спорт
Капитан «Реала» перенес операцию на колене
Спорт
«Реал» впервые за полтора года победил «Барселону»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Насколько вероятна военная интервенция США в Венесуэлу Политика, 16:48
В Курске бизнесмена осудили по делу о хищении при возведении фортификаций Политика, 16:37
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Игрока «Салавата Юлаева» Броссо дисквалифицировали на один матч за драку Спорт, 16:37
В Дагестане десять детей заразились кишечной инфекцией Общество, 16:32
В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика Политика, 16:28
Директор музея Пальмиры оценил, как долго продлится восстановление города Политика, 16:25
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как спектакль «Игра интересов» в РАМТе сталкивает два мира Life, 16:16
Операция «Нелегал» в Подмосковье привела к выдворению 4,3 тыс. мигрантов Общество, 16:12
Налоговая отказала «Газпрому» в льготах для «Лахта Центра» на ₽3,5 млрд Общество, 16:12
ИИ становится частью команды: как цифровые «сотрудники» меняют бизнес Тренды, 16:10
Суд вернул наследникам российского дипломата 200-летнюю виллу на Босфоре Общество, 16:07
Правительство утвердило новые правила утильсбора и начало их применения Экономика, 16:06