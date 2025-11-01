Умер бывший мировой рекордсмен в прыжках с шестом Пентти Никула

Чемпиону Европы 1962 года было 86 лет. В феврале 1963-го финн первым в истории преодолел отметку 5 м, однако тогда результаты в закрытых помещениях еще не считались официальными

Пентти Никула, Олимпиада-1964 (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

Знаменитый финский прыгун с шестом, бывший обладатель мирового рекорда Пентти Никула скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на его окружение.

Причина смерти не уточняется. По данным издания, экс-спортсмен умер 30 октября.

Никула завоевал золотую медаль чемпионата Европы 1962 года в Белграде с результатом 4,80 м. В том же году он установил мировой рекорд — 4,94 м, который был побит (5 м) американцем Брайаном Штернбергом в апреле 1963-го.

В феврале 1963 года Никула первым в истории преодолел отметку 5 м, однако в то время результаты в закрытых помещениях не считались официальными.

На Олимпиаде-1964 в Токио финн занял седьмое место.

Сейчас мировой рекорд принадлежит шведу Арману Дюплантису — 6,30 м.