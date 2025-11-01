Овечкин повторил личный антирекорд по голам на старте сезона НХЛ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс», повторив личный антирекорд.
«Кэпиталз» уступили дома «Айлендерс» со счетом 1:3.
На счету 40-летнего Овечкина только семь (2+5) очков в 11 матчах нынешнего сезона. Ранее две шайбы в 11 играх на старте россиянин забрасывал лишь дважды — в сезонах 2008/09 (в итоге было 56 шайб) и 2023/24 (31).
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола).
Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Россиянин ранее говорил, что пока не думает о новом соглашении в НХЛ.
