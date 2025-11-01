Овечкин повторил личный антирекорд на старте сезона НХЛ, забив 2 гола в 11 играх

Овечкин повторил личный антирекорд по голам на старте сезона НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» забросил только две шайбы в 11 играх в нынешнем сезоне

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс», повторив личный антирекорд.

«Кэпиталз» уступили дома «Айлендерс» со счетом 1:3.

На счету 40-летнего Овечкина только семь (2+5) очков в 11 матчах нынешнего сезона. Ранее две шайбы в 11 играх на старте россиянин забрасывал лишь дважды — в сезонах 2008/09 (в итоге было 56 шайб) и 2023/24 (31).

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола).

Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Россиянин ранее говорил, что пока не думает о новом соглашении в НХЛ.