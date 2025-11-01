Крупнейший скандал в F1. Как Масса мог стать чемпионом вместо Хэмилтона

Гонщик Фелипе Масса подал иск против FIA и исполнительного директора F1 с требованием пересмотреть итоги сезона 2008 года, где он мог стать чемпионом по итогам сезона. «РБК Спорт» рассказывает об инциденте 17-летней давности

29 октября началось трехдневное судебное разбирательство по делу Фелипе Массы, который требует пересмотреть итоги сезона и выплатить ему около $86 млн компенсации плюс проценты, из-за скандального инцидента — «Crashgate». Сам иск был подан в 2024 году.

Ответчиками по делу выступают Международная федерация автоспорта (FIA), Formula One Management Limited (FOM), а также 95-летний Берни Экклстоун, занимавший пост исполнительного директора «Формулы-1».

Что произошло в 2008?

Бразильский гонщик Фелипе Масса уверенно лидировал на Гран-при Сингапура 2008 года на своем Ferrari, рассчитывая в случае победы обойти британца Льюиса Хэмилтона в общем зачете. Однако на 16-м круге Нельсон Пике-младший из Renault врезался в отбойник. Эта авария привела к появлению машины безопасности, что позволило многим командам провести пит-стопы. Напарник Пике, Фернандо Алонсо, как раз успел сделать пит-стоп до аварии. В результате он отыграл сразу 10 позиций, а позже и вовсе вышел в лидеры.

На пит-стопе у Массы возникла проблема. Механики Ferrari слишком рано выпустили его машину, когда топливный шланг еще был подключен. Масса порвал шланг, поэтому пришлось остановиться и ждать, пока его отсоединят. Позже он был еще и оштрафован судьями и откатился в конец пелотона. В результате гонки пилот занял лишь 13-е место и не получил ни одного очка.

Гран-при Сингапура в итоге выиграл Алонсо. Но важнее то, что третьим финишировал Хэмилтон на своем McLaren. Он тоже потерял время на пит-стопе, но сумел заработать по итогам Гран При шесть очков, которые позволили ему оторваться от Массы в общем зачете на семь очков.

До конца чемпионата оставались три гонки. Одну из них выиграл Хэмилтон, другую Масса. По итогам всего чемпионата разница в пользу британца составила всего один балл.

Успех Алонсо после аварии вызвал подозрения, но доказательства появились только в 2009 году, когда заговорил Пике-младший.

Тогда гонщик признался, что получил приказ от руководителя Renault Флавио Бриаторе и технического директора Пэта Симондса совершить аварию. Команда сначала все отрицала, но затем перестала оспаривать обвинения. По итогу ее дисквалифицировали на два года условно, а Бриаторе и Симондс получили пожизненные санкции, которые позже были отменены французским судом.

По мнению Массы, расследование FIA было недостаточно тщательно проведено. Он утверждает, что Берни Экклстоун и бывший президент FIA Макс Мосли вступили в сговор, в результате чего он потерял чемпионский титул.

Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли, возглавлявший организацию с 1993 по 2009 год (16 лет), скончался 24 мая 2021 года в возрасте 81 года. В последние годы жизни он боролся с раком предстательной железы.

Отправная точка судебного разбирательства

Ключевую часть судебного иска бразильского пилота составило интервью Берни Экклстоуна, которое было опубликовано в марте 2023 года. В нем экс-исполнительный директор F1 заявил, что они с экс-президентом FIA Максом Мосли «решили ничего не предпринимать, чтобы защитить спорт и избежать огромного скандала». При этом они допускали, что авария действительно была подстроена.

Экклстоун предположил в интервью, что был вариант, при котором «пришлось бы отменить результаты гонки в Сингапуре». И в этом случае (с учетом трех последующих этапов) чемпионом стал бы Масса.

Представитель истца Ник де Марко сказал, что интервью стало первым случаем за много лет, когда Массе стало ясно, что «имело место преднамеренное сокрытие заговора, о котором было известно», — приводит слова в суде адвоката The Athletic.

«Один из крупнейших спортивных скандалов в истории»

Адвокат бывшего пилота Де Марко в суде назвал аварию «одним из крупнейших спортивных скандалов в истории». По его словам, это было не просто вмешательство в гонку, но и «преднамеренное действие, угрожавшее жизни зрителей и самого гонщика».

Адвокат также заявил, что после намеренной аварии была предпринята попытка скрыть этот инцидент. Он обвинил в этом тех, кто отвечает за честность Формулы-1, назвав их действия «преднамеренным сговором» с целью сокрытия скандала.

Ответчики же просят суд отклонить иск Массы, утверждая, что он подан слишком поздно. Кроме того, они оспаривают возможность доказать, что авария на Гран-при Сингапура 2008 года стала причиной поражения пилота в чемпионате того года.

Они утверждают, что Масса преднамеренно закрывает глаза на собственные ошибки и оплошности всей команды Ferrari, допущенные как в Сингапуре,так и в других гонках сезона, а теперь пытается устроить спор по поводу итогов всего чемпионата.