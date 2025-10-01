«Крылья Советов» вели в счете, но победили «Сочи» только по пенальти
Самарские «Крылья Советов» победили «Сочи» в матче пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России.
Основное время матча в Самаре закончилось со счетом 3:3.
У хозяев отличились Роман Евгеньев (40-я минута) и Никита Чернов (82), еще один мяч игрок гостей Набиль Абердин срезал в свои ворота на 45-й.
У «Сочи» забивали Михаил Игнатов (35), Мартин Крамарич (70, с пенальти) и Антон Зиньковский (87).
В серии пенальти точнее были хозяева — 5:4.
У «Сочи» третье поражение в турнире подряд, три очка и нет шансов попасть в плей-офф.
У «Крыльев Советов» восемь очков и второе место.
В следующем туре «Сочи» сыграет с «Краснодаром» 23 октября, а самарская команда 22 октября встретится с московским «Динамо».
