Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов договорился о контракте в КХЛ
Двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов достиг принципиальной договоренности с лидером Восточной конференции КХЛ магнитогорским «Металлургом» о контракте, заявил ТАСС агент 33-летнего нападающего Шуми Бабаев.
«Осталось уладить некоторые моменты. Речь идет о контракте до конца сезона», — сказал Бабаев.
Бабаев еще 27 сентября отрицал «даже намеки» на переговоры с «Металлургом» и говорил, что Кузнецов нацелен вернуться в НХЛ.
Кузнецов прошлым летом вернулся из НХЛ в КХЛ, подписав четырехлетний контракт с петербургским СКА, но из-за проблем со здоровьем провел только 45 матчей (13 шайб и 27 передач), а в апреле покинул команду.
Воспитанник челябинского «Трактора» в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», он также дважды побеждал на чемпионатах мира со сборной России (2012, 2014 годы).
