Спорт⁠,
0

Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов договорился о контракте в КХЛ

Бабаев: Евгений Кузнецов договорился о контракте с «Металлургом» вместо НХЛ
Агент Бабаев заявил, что Евгению Кузнецову осталось согласовать некоторые детали контракта с «Металлургом», соглашение будет до конца сезона. Форвард был без команды после ухода из СКА и хотел вернуться в НХЛ
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов достиг принципиальной договоренности с лидером Восточной конференции КХЛ магнитогорским «Металлургом» о контракте, заявил ТАСС агент 33-летнего нападающего Шуми Бабаев.

«Осталось уладить некоторые моменты. Речь идет о контракте до конца сезона», — сказал Бабаев.

Бабаев еще 27 сентября отрицал «даже намеки» на переговоры с «Металлургом» и говорил, что Кузнецов нацелен вернуться в НХЛ.

Овечкина сместили. Кто из россиян получил крупнейший в контракт в хоккее
Спорт
Кирилл Капризов и Александр Овечкин

Кузнецов прошлым летом вернулся из НХЛ в КХЛ, подписав четырехлетний контракт с петербургским СКА, но из-за проблем со здоровьем провел только 45 матчей (13 шайб и 27 передач), а в апреле покинул команду.

Воспитанник челябинского «Трактора» в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», он также дважды побеждал на чемпионатах мира со сборной России (2012, 2014 годы).

Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск Евгений Кузнецов
