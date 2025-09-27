Агент Кузнецова опроверг сообщения о переходе хоккеиста в «Металлург»

Шуми Бабаев заявил, что «даже намеков не было» на переговоры двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли с магнитогорским клубом

Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов не перейдет в магнитогорский «Металлург». Об этом Sport24 сообщил его агент Шуми Бабаев.

Ранее 27 сентября «Чемпионат» сообщил, что 33-летний форвард подпишет контракт с «Металлургом».

«Никаких переговоров с «Металлургом» по Кузнецову не было, даже намеков. И в целом у нас нет переговоров ни с одним клубом КХЛ», — сказал Бабаев.

По словам Бабаева, общение идет только с командами из НХЛ. «Понимание по новому клубу может возникнуть в любой момент. Мы этого ждем», — добавил агент.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Кузнецов прошлым летом вернулся из НХЛ в КХЛ, подписав четырехлетний контракт с петербургским СКА. При этом из-за проблем со здоровьем он отыграл только 45 матчей, в которых забросил 13 шайб и сделал 27 передач.

В начале апреля СКА расторг контракт с хоккеистом.

Кузнецов выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году и является двукратным чемпионом мира со сборной России.