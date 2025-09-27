Агент Кузнецова опроверг сообщения о переходе хоккеиста в «Металлург»
Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов не перейдет в магнитогорский «Металлург». Об этом Sport24 сообщил его агент Шуми Бабаев.
Ранее 27 сентября «Чемпионат» сообщил, что 33-летний форвард подпишет контракт с «Металлургом».
«Никаких переговоров с «Металлургом» по Кузнецову не было, даже намеков. И в целом у нас нет переговоров ни с одним клубом КХЛ», — сказал Бабаев.
По словам Бабаева, общение идет только с командами из НХЛ. «Понимание по новому клубу может возникнуть в любой момент. Мы этого ждем», — добавил агент.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.
Кузнецов прошлым летом вернулся из НХЛ в КХЛ, подписав четырехлетний контракт с петербургским СКА. При этом из-за проблем со здоровьем он отыграл только 45 матчей, в которых забросил 13 шайб и сделал 27 передач.
В начале апреля СКА расторг контракт с хоккеистом.
Кузнецов выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году и является двукратным чемпионом мира со сборной России.
